【逃犯條例】葉劉：引用緊急法要考慮風險　籲不糾纏追究任何人

行政會議成員湯家驊近日提及，政府可以考慮引用《緊急情況規例條例》進行緊急立法。另一行政會議成員、保安局前局長葉劉淑儀今日（27日）認為，引用這條法例有風險，亦要考慮實際效果。另外她又表示，政府要向前看，不應糾纏於追究或懲罰任何人。

立法禁蒙面但有更多人蒙面 如何處理？

葉劉淑儀接受港台《千禧年代》訪問時表示，政府如考慮引用《緊急情況規例條例》進行緊急立法是有風險。她表示政府一直知道有這項權力，但問題在於引用這條法例會出現甚麼效果。

她舉例指如果引用法例禁制蒙面，就要考慮實際效果會否令更多人蒙面，到時候又應該如何處理，因此政府應該考慮清楚實際效果。

結束後政府應深刻反省 特首應與群眾對話

至於逃犯條例爭議風波如此大，葉劉淑儀認為，待事件結束之後，政府要深刻反省，社會應該向前看，不要糾纏於追究或懲罰任何人。

她表示，特首林鄭月娥應該直接與群眾對話，向群眾解釋自己的想法，又指出政府現時有最大誠意，希望停止動亂。

認為無可能特赦被捕者 獨立調查亦不適當

至於市民提出的「五大訴求」，葉劉質疑政府能否做得到，又指出特赦被捕人士是沒有可能，因為會令刑事條例失去阻嚇作用，而成立獨立調查委員會亦不適當和無成效。