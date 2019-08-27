【逃犯條例】涂謹申：《緊急法》儼如戒嚴　譚耀宗：特首可考慮

反修例風波爭議愈滾愈大，至今仍未有緩解跡象。特首林鄭月娥今早(27日)出席行政會議前，被問及會否引用《緊急情況規例條例》時，未有否認相關傳聞時指，所有香港法律，如果能夠提供法治手段去止暴制亂，政府都有責任檢視。 對於消息指港府或引用《緊急法》處理示威衝突，本身是律師的民主黨立法會議員涂謹申就指，做法形容戒嚴「連和平集會權利都取消埋你」，他質疑，中美貿易戰下，在香港實施《緊急法》是否為國家添煩添亂，「如果香港取消和平集會權利，係咪獨立關稅區地位都會死快啲呢？」 全國人大常委譚耀宗則認為特首可考慮用該法。

涂謹申形容若港府引用《緊急法》戒嚴，而葉建源就指，實施《緊急法》會令國際社會懷疑，香港是否實現真正自治。（梁鵬威攝）

涂謹申解釋，在《逃犯條例》修訂風波下，香港特殊貿易地位本來就岌岌可危，再取消和平集會權利，等同讓香港陷入戒嚴。他又指，民主派珍惜香港的特殊貿易地位，呼籲中央主理香港事務官員小心處理港府的舉動，因後果「可大可小」。

他又表示，「林鄭以為自己熟書，翻箱倒籠搵條例出黎⋯⋯其實係笨蠢、災難性，對國家非常不利嘅行為」，結果只會是違反《基本法》和《中英聯合聲明》，「令和理非都同你反面」。

葉建源就補充，《緊急法》實施會令國際社會懷疑，香港是否實現真正自治，而本來美國就認為《香港政策法》不足夠保障其利益，才需要訂立新法案，如《緊急法》實施，到時連新法案也不可能處理香港問題，或會令香港特殊貿易地位被取消，令香港根基也被破壞。

譚耀宗表示「任何法律上有的權利，特首是可以考慮用的，特首經過與行會商量決定後便用」。（資料圖片／張浩維攝）

譚耀宗則謂，「任何法律上有的權利，特首是可以考慮用的，特首經過與行會商量決定後便用」。他認為，近日衝突愈見嚴重，暴力程度屬不可容忍，現時有助防止暴力事件升級的手法，都應該考慮。

