【逃犯條例】政府構建對話平台　鍾庭耀獻計提「三要、三不要」

反修例運動持續兩個多月，特首林鄭月娥上周二提出構建對話平台，並於上周六與「有心人」在禮賓府會面，就對話平台收集意見。另一邊廂，香港民意研究所於上周六舉行青年慎思會議，隨機抽出98名14歲至30歲青年，就相關議題發表意見，會議和研究以史丹福大學的科學化學理方式進行。 香港民意研究調查所主席及行政總裁鍾庭耀今天（27日）指出，會議非常成功，九成參與者會議後均出現意見轉移的情況。他提到政府正開展對話平台，認為慎思會議模式可起示範作用，又以「三要」和「三不要」寄語政府。 他指出對話平台需以獨立第三方形式進行交流和溝通、需要專業地以學理基礎進行，以及對話過程需要公開、透明，讓沒有參與會議的人可聽得到、看得到對話之過程。他又提到有三個不要，包括不要在對話前預設結論、不要閉門進行和不要偏聽。

香港民意研究所今天公布最新民意調查結果。（張浩維攝）

公民實踐培育基金早前委託香港民意研究所就反修例撰寫民情報告，其中一項研究項目是舉行青年慎思會議，隨機抽出98名14歲至30歲青年就相關議題發表意見，會議在上周六上午9時半至下午3時半舉行。

鍾庭耀指出，當天活動相當成功，本身預計80人參與，最終有98名青年出席。他指會議按照史丹福大學科學化學理完成，當中有九成以上參與者在會議後過後，出現意見轉移的情況，在會議前後所接受的問卷調查，答案有所不同；問卷中有問到參與者認為會議有否作用，當中有七成半參與者認為公開討論有價值。鍾庭耀表示，由於政府正在開展對話平台，認為慎思會議可起到示範作用。

鍾庭耀提出「三要」和「三不要」寄語政府在構建對話平台時需注事的情況。「三要」分別是對話平台需以獨立第三方形式進行交流和溝通；專業地以學理基礎進行會議和分析；對話過程需要公開、透明，讓沒有參與會議的人可聽得到、看得到對話之過程。

至於「三不要」分別是不要在對話前預設結論、不要閉門進行，以及不要偏聽。

鍾庭耀認為，政府最大政治錯誤是太遲開始對話平台，又指慎思會議是兩個月前開始籌備，沒有想過社會期間會演變成當前如此大危機，又批評政府過於自信和錯判，以為經過起訴佔中發起人等政治風波，反對者會全部消失。他又認為當前社會需要更多民意數據，又認為民間亦可自發作研究，強調他和研究所會繼續緊守崗位。

他表示，若政府邀請研究所協助構建對話平台，他會同樣要求政府以上述條件進行有關研究，「只要公開、透明、專業做，邊個搵我哋做都得」。

至於當前研究所籌得款項，他指出現時籌得542萬元，距離600萬元起動基金只差58萬元；每月定期會員籌款為12.3萬元，按現時水平，只能維持每月一次恆常民意調查，不足以承擔一個月內兩次恆常調查經費。