【逃犯條例】港大浸大中醫學生如常內地實習　七院校維持交流計劃

反修例風波持續，香港近月被白色恐怖籠罩，部分港人報稱過關前往內地時被搜查電話，甚至被扣查盤問。日前有社交網站有人發帖聲稱，有港大醫科生到港大深圳醫院上課，過關時被要求檢查手機中的WhatsApp對話及相片；其後港大醫學院表示在今年餘下月份，不會安排學生前往內地上課。 不過，港大部分學院與數間大學表示學生的內地交流活動如常進行，包括中醫學生；8間大專院校指會在學生出發前提醒各種注意事項，有院校表示會跟身處內地學生保持聯繫，並提供一切支援。

在香港大學、香港中文大學、香港浸會大學（圖）就讀中醫的學生，均需要前往內地接受十個月的臨床見習課。（資料圖片）

中醫學生照常到內地進行臨床見習

據了解，在香港三間院校，包括香港大學、香港中文大學、香港浸會大學就讀中醫的學生，均需要前往內地接受十個月的臨床見習課，才可獲取執業資格。港大中醫學院表示，學生自6月起已身在內地，將如常上課至明年3月。校方會與同學保持密切聯繫，並提供一切所需，目前沒有收到學生任何協助要求。浸大中醫學院回應指，六年級中醫學生必須到廣東省的中醫學院進行為期10個月的實習，他們於今年年頭已經出發，一切進度照常。校方會提供心理支援，派老師定期跟學生見面，關心他們的心理質素。校方暫未接獲學生希望回港的請求。而中大中醫學院目前未有回應有關查詢。

科大會為所有外出交流的學生提供當地資訊，包括當地法例及其它須注意事項等。（資料圖片）

其他7間院校，包括香港科技大學、香港中文大學、香港理工大學、香港城市大學、香港教育大學、嶺南大學及香港恆生大學發言人表示，自本年7月至新學年的學生內地交流計劃都如常進行，並無計劃取消。多間院校均表示鼓勵學生擴闊眼界、重視學生安全，會向前往交流的同學提供各種支援。

科大設24小時求助熱線 中大提醒遵守有關法律及規條

科大又提到，會就政治環境向所有外出交流的學生提供當地資訊，包括當地法例及其他須注意事項等；科大學務長辦公室設立了24小時求助熱線，為有需要的學生提供協助。理大在學生參與境外交流計劃活動前，都會安排出發前講座，提醒同學需注意的事宜，包括保障自身安全的事項。城大及嶺大均表示，校方予準備前往內地的學生提醒各種需留意的事項。中大有個別本科課程要求學生到內地上課或實習。

中大發言人指，會在外訪學生出發前提醒他們以個人安全為首要注意事項、尊重當地傳統文化、遵守有關法律及規條，並帶備大學為同學購買或自行購買的保險保單，以及緊急求助及聯絡電話等。

中大醫學院則回應稱，全部課程及實習均在香港進行。除非學生自願報名到外國或內地參與交流活動，一般而言，學生可於香港完成6年的課程要求，因此沒有同學受影響。