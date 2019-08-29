【逃犯條例】MeToo集會　稱被警裸搜女示威者：我承受唔到再出來

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由多個婦女團體組成的平等機會婦女聯席，今晚（28日）在遮打花園舉行「反送中#Metoo集會」。

上周五(23日)，控訴在警署羈留期間，有女警涉嫌無故裸體搜身，並以筆打向她的手及大腿間，化名「呂小姐」的被捕女示威者，於集會接近尾聲時上台發言。她首先向香港人表示「多謝你哋」，期間多次情緒激動、泣不成聲，並謂「我承受唔到再出嚟講嘢，今次係最後一次。」

早控訴在警署羈留期間，有女警涉嫌無故裸體搜身的「呂小姐」，亦有現身MeToo集會。(張浩維攝)

「呂小姐」上台時，戴上帽子、太陽眼鏡，並以口罩遮蓋面容，發言時緊握咪高峰。她說了一句「多謝你哋」便泣不成聲，台下人士紛紛向她大呼「加油」、「支持你」。

她向前線示威者致歉，指自己情緒受困擾，未來未必能再行出來，「我承受唔到再出嚟講嘢，今次係最後一次」，但承諾「若然自己能再走出來，必然會再走出來，向打壓港人的政府展示抗爭的決心」，又呼籲其他有同樣遭遇的被捕示威者站出來。

對於警方昨日全盤否認指控，「呂小姐」稱此事令她夜不成寐。

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「呂小姐」代表律師質疑警方否認有全裸搜身的真確性，律師指「呂小姐」只是化名，事主從未披露身份，而被他們控訴的不當搜身的兩名警員必然曾對很多女示威者搜身，「警方點確定呢位呂小姐係邊一個？」

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「呂小姐」最後寄語，希望有一日可以和現場人士在立法會外煲底再見，「到時大家可以除口罩，盡情地喊。」台下人士回應高呼「煲底見」。

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