【逃犯條例】Metoo集會抗議警方　出席者促設獨立調查

反對修訂《逃犯條例》的遊行示威持續，警方已拘捕約900人。有被捕人士指控警方施行性暴力，有女示威者公開控訴被要求全裸搜身，惟警方予以否認，強調並非全裸搜身。 由多個婦女團體組成的平等機會婦女聯席，今晚（28日）8時在遮打花園舉行「反送中#Metoo集會」，出席者擠滿會場。入夜後遮打花園出現一片紫色燈海，有集會人士直言「為良知走出來」，批評警察無理對示威者施行性暴力。

集會人士多穿着黑衣、手繫紫絲帶、用唇膏在手臂上寫#ProtestToo為記。（張浩維攝）

集會人士用紫色玻璃紙貼手機燈光位

集會人士多穿着黑衣、手繫紫絲帶、用唇膏在手臂上寫#ProtestToo為記，並攜帶紫色玻璃紙，蓋在手機燈光上，營造一片紫色燈海。在夜晚8時，遮打花園已逼爆，更逼出外面行人路，逾千人高呼「警察還眼」；當有警察在場外經過，參與者喝倒彩。

從事金融的鄭小姐直言「為良知走出來」，回想過去曾在搭地鐵、行年宵時被陌生人蓄意觸碰重要部位，因難捉兇而只能啞忍；她稱看到有警察對示威者施行性暴力，甚感心痛，認為必須走出來譴責。被問到對警察的信心（以10分為滿分），她稱已由7分暴跌至負1,000分，直言當有違法事件，第一個想法不會是報警。

參與集會人士遍及不同職業、年齡及性別。72歲的阮伯是其中一人，記者問他參加集會原因，他沉默一會、哽咽起來，「做我們應該做的事，如果不走出來，死無退路！」因這場運動，他首次接觸連登、Telegram，緊貼事態發展，質疑警方為何還能顛倒是非，希望有獨立調查，還示威者公道。

過去警方拘捕及清場行動被指涉用性暴力，例如8月5日天水圍一名少女被一群男防暴警察強行抬走，混亂中「被走光」露出內褲。另一出席者余先生表示，當下心情感到極度失望，「無論是什麼立場，都不能如此粗暴。」鄧太也帶兩名分別4歲及7歲女兒參與集會，派發紫色口罩，她認為紀律部隊應保持克制。