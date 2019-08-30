【逃犯條例】楊岳橋批《緊急法》讓權力盡歸林鄭手中料受法律挑戰

近日有傳政府考慮引用《緊急情況規例條例》（下稱《緊急法》），解決反修訂《逃犯條例》風波。 公民黨立法會議員楊岳橋今日（30日）在港台節目《千禧年代》上批評，引用《緊急法》會剝奪香港人本身權利，林鄭將猶如「太上皇」，所有權力盡歸她手中，批評此非國際金融中心應有的運作模式，

楊岳橋。（資料圖片？羅君豪攝）

楊岳橋批評，政府若引用緊急法是以法律工具解決政治問題。他指港英政府在1967年引用同一法例時民情與今日不同，特別是現時林鄭民意跌至新低，又指對《緊急法》是否符合《基本法》有極大保留，預料《緊急法》必受法律挑戰。

他同時關注國務社會的看法，認為若引用《緊急法》會剝奪港人權利，林鄭將猶如「太上皇」盡攬權力，此非國際金融中心應有的運作模式，或令外國撤資和撤僑。他批評提出建議的人是「蠶蟲師爺」從沒想過後果，只是想用「核彈式」方法解決現時政府本來可以解決的五大訴求，帶來更差、災難更深遠的影響。

他再提出，美國國會將復會審議《香港人權與民主法案》並有望通過，推出《緊急法》只會推動美國在《香港政策法》中取消特殊地位，反問「林鄭月娥係咪去到終極攬炒派」。

至於司法覆核的時間，楊岳橋表示可以要求法庭盡快處理，但政府或會上訴，即使原訟庭可能快審，但上訴庭至終審庭仍需時，他認為此段時間造成的傷害不可挽回。