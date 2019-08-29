【逃犯條例】胡漢清：《緊急法》不應有心魔　解放軍治標不治本

反《逃犯條例》風波持續未平息，警民衝突愈演越烈，早前有消息指港府打算動用《緊急法》禁止遊行示威。全國政協委員、資深大律師、基本法研究中心主任胡漢清今（29日）出席外國記者會午餐會活動時，被問及《緊急法》能否有效平息社會紛爭。他表示《緊急法》本身存在，不應對討論該法例「有心魔」。不過，他認為目前未到要引用《緊急法》的情況，「但並非永遠唔可能發生，但希望唔會發生」。他又指，從政治層面上看，如出動解放軍解決問題，是治標不治本，「國際社會一定譴責中央，所以必定係香港政府要求，否則中央唔會主動要求，而且依家未到呢個地步。」

全國政協委員胡漢清今日出席外國記者會午餐會活動時稱，目前未到要引用《緊急法》的情況。（盧翊銘攝）

胡漢清指，是否使用《緊急法》是另一問題，但不應「有心魔」，否則會只會「鴕鳥化」。他又指，可採取的手段包括引用《基本法》14條，要求駐港解放軍維持治安，及18條，由人大決定香港進入緊急狀態；而特首要依照《基本法》辦事，需要考慮不同狀況，不可對存在的法例視而不見，「唔可以連講都唔講得」。

他又指，《緊急法》無可厚非，每個國家都有，「美國有大災難和暴動，都會使用，越戰時，國民警衛隊也因警力不足要執勤，所以不應對中國軍隊有咁大反應⋯⋯心態要擺上正軌。」

不過，他指，現在並沒有去到要運用《緊急法》的地步，因警力足夠。

他又認為，社會上理想的表達方式，是非暴力和平示威遊行，「一有暴力只會令大家推開啲」，他認為，政府和示威者需要對話空間。

至於是否需要禁止遊行，胡就表示，律政司要出來表態，「依家係法律領導警察，你要問律政司」。被問及有否聽聞10.1 國慶日，是中央平息《逃犯條例》風波的死線時，他就指，國慶前平息是良好願望，社會上動盪並非可用日期規限。