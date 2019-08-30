【逃犯條例】一日內政界第四人　沙田區議員許銳宇涉阻差辦公被捕

再有政界人士被警方拘捕，沙田區議員丘文俊今日（30日）在Facebook上宣布，民主派沙田區議員許銳宇被捕，暫未知原因。 丘文俊回覆電話查詢時，指他在Facebook發文前半小時，許銳宇致電他被捕，律師已趕往觀塘警署協助。他其後在Facebook指，許銳宇下午兩點在警方押解下到住所搜查，獲律師陪同。 警方回覆《香港01》查詢時指，新界南總區重案組跟進調查一宗於七月十四日在沙田一商場內發生的「妨礙警務人員執行職務」案件，並於今日上午在觀塘拘捕一名涉案的三十一歲姓許本地男子，被捕男子現正被扣留調查。

許銳宇在尖沙咀衝突中希望協助被捕的途人，惟進入警署期間卻遭警署內的警員推他出警署外，他多次批評警方「濫權」，更一度與在場警員對罵。（資料圖片／陳晶琦攝）

丘文俊中午12時許在facebook發帖，指許銳宇剛被拘捕，現在觀塘警署，原因未明。

許銳宇曾經身在反修訂《逃犯條例》衝突前線，其中在8月11日尖沙咀衝突中，示威人潮約晚上8時許逐漸散去，但仍有警員在鬧市追捕，有途經的旅客表示受驚，許銳宇到場了解，在進入警署期間反被推至警署外。

由昨晚起警方拘捕政界人士，包括前香港民族黨召集人陳浩天、香港眾志秘書長黃之鋒和成員周庭。