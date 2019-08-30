【逃犯條例】黃之鋒、周庭被捕　眾志：沒組織包圍警總

香港眾志秘書長黃之鋒及另一成員周庭今早（30日）因涉及6.21包圍警察總部一事被捕，二人被押往灣仔警察總部。警方以3項罪名拘捕黃之鋒，分別是涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」、「組織未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」；周庭則被控涉嫌「煽惑他人參與未經批准的集結」及「明知而參與未經批准的集結」。 香港眾志中午將於政府總部外交代有關情況，眾志成員會見傳媒前高叫「無懼白色恐怖、抗議警方濫捕」、「五大訴求，缺一不可」的口號。副主席鄭家朗表示，暫未清楚兩人何時能保釋，會與律師團隊了解情況，又強調當日沒有組織包圍警總。

鄭家朗指，政府在8月31前拘捕不同社運人士、不批准民陣的遊行及集會，是「意圖製造白色恐怖」。他強調香港眾志不是這場運動的大台，香港人的良心才是驅使港人走出來的原因，促政府不要再誤判形勢，盡快回應五大訴求。鄭家朗強調，即使政府打壓香港人的言論自由和空間，但相信市民不會被「白色恐怖」所恐懼，他呼籲更多人參與9月2日罷工、罷課和集會。

香港眾志較早時在社交網站貼文，指黃之鋒於今早約7時半前往海怡半島港鐵站途中，突然被帶上私家車，並押往灣仔警察總部；周庭今晨則在家中被捕，同樣被押往灣仔警察總部。

香港眾志其後發聲明表示，對於警方在8月31日前大規模搜捕示威者營造寒蟬效應、白色恐怖感憤怒，批評這次拘捕顯然屬政治操作，以煽惑、組織等罪名拘捕被內地點名的「運動領袖」，配合內地輿論，將反修例運動「描繪為『幕後黑手』推動，藉此漠視市民提出的五大訴求」。

眾志又指，反修例運動無領袖、無大台，他們亦非這場運動的領袖，強調每一位香港人都是自行走出來，最後眾志呼籲市民在8月31日繼續爭取自己權利。

香港眾志副主席鄭家朗（右一）等人，中午將於政府總部外交代有關情況。（羅君豪攝）