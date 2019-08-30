【831遊行】蔡子強：政府風聲鶴唳　劉兆佳：中央決心止暴制亂

民陣原定明日發起「人大8.31落閘五周年」遊行和集會，惟遭警方發出反對通知書，今（30）日上訴遭駁回；同日警方進行大規模拘捕行動，多名社運人士包括香港眾志黃之鋒、周庭、立法會議員鄭松泰等涉嫌因不同罪行被捕。 對於警方突如其來的拘捕行動，香港中文大學政治與行政學系高級講師蔡子強接受《香港01》訪問時表示，8月31日的抗爭矛頭無可避免指向北京，港府「風聲鶴唳」，此舉令人聯想到是為了阻嚇市民上街，亦反映港府已到了「無牌可打」的地步。 全國港澳研究會副會長劉兆佳則認為，警方的拘捕行動與831無關，強調中央現時下定決心要「止暴制亂」，「發生咩事都唔會改變，唔會向抗爭者讓步」。被問到政府會否考慮短時間內引用《緊急法》，他認為《緊急法》屬大殺傷力武器，相信政府會「睇多陣」，不會隨便動用，強調要有精準估計。

蔡子強（資料圖片）

蔡子強表示，警方在8月31日前夕展開大規模拘捕行動，主因是8月31日和10月1日的抗爭行動無可避免會涉及中央，特別是「831」框架由中央決定，若有大規模遊行矛頭指向中央，必會令北京不快。他形容，港府對831「風聲鶴唳」，對明日形勢非常緊張。

這場反修例運動沒有大台，警方的做法是否奏效？蔡子強估計，政府的處境已「無牌可打」，故即使不是最有效方法都會採用。他稱，民陣過往舉行的遊行都是和平、理性、非暴力，「其優良記錄不應與暴力事件勾結」，批評警方反對遊行的做法不合理。

劉兆佳認為《緊急法》屬大殺傷力武器，相信政府會「睇多陣」，不會隨便動用，強調要有精準估計。（資料圖片/陳焯煇攝）

劉兆佳：中央在港府無法駕馭動亂下才會出手

劉兆佳表示，今日警方的拘捕行動與831無關，因警方在這場風波中一直都有對違法者進行拘捕，只要有足夠證據就可提出起訴。他強調中央現時下定決心「止暴制亂」，「發生咩事都唔會改變，唔會向抗爭者讓步」，不過中央只會在港府無法駕馭動亂下才會出手，而現時不是時候，因政府可以做的手段仍未用齊。

劉兆佳指，警察的「以武制暴」是因應示威者的暴力升級，現時只以驅散為主、拘捕為輔。他稱示威者或會以更大殺傷力的武器行動，希望對政府造成壓力，惟他認為示威者「無差別的暴力衝擊」，不但針對政府和警察，更關乎市民的日常公共設施，故此舉不一定對政府構成壓力，反而會令市民反感。他表示，當越來越多人被捕，要付出的代價越多，「點可能有成功的機會。」

被問到政府會否考慮在8月31日後引用《緊急法》，劉認為《緊急法》屬大殺傷力武器，料港府會「睇多陣」，不會隨便動用，強調要有精準估計，「要有利於消除引起動亂嘅團體、網絡、個人，又唔會對香港經濟造成太大的影響」。對於解放軍出動的機會，他認為可能性低。