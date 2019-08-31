【逃犯條例】民主派發聯署信　促習近平重啟政改　落實真雙普選

適逢人大常委會通過有關香港普選的「831決定」五周年，有市民今日（31日）上街重申反對「831決定」，並且要求政府答應民間在反對修訂《逃犯條例》風波中提出的五大訴求。 24名民主派立法會議員則發出聯署信，致函國家主席習近平，要求北京盡快重啟香港政改。

民主派形容，今次修例風波源頭是風波源頭是港人不信任北京和北京欽點的特首。（資料圖片／鄭子峰攝）

民主派議員在信中指，2014年，以時任政務司司長林鄭月娥為首的「政改三人組」強推831框架下的「假普選方案」，觸發雨傘運動，讓追求民主的港人身陷牢獄。

他們又稱，港人對北京和香港的不滿和不信任有增無減，令「反送中運動」以前所未有的規模爆發，運動發展至今，8月18日仍有170萬人上街，高呼「五項訴求，缺一不可」，他們形容撤回修例和落實雙普選等是港人強烈和清晰的要求。

民主派議員提出，風波源頭是港人不信任北京和北京欽點的特首，「沒有不受北京篩選候選人的真選舉，香港政府的施政幾就註定舉步為艱」，他們強烈要求北京盡快重啟香港政改，落實雙真普選，從源頭解決香港深層次的矛盾，還香港人《基本法》承諾的高度自主及一國兩制下原本應有的城市精神面貌和生活方式。