【逃犯條例】《人民日報》評論：中央有足夠多辦法迅速平息動亂

政府建議修訂《逃犯條例》引發連串激烈衝突，北京和港府明言要「止暴制亂」。 《人民日報》評論員今日（31日）發表文章，指「激進暴力分子」和「反對派」與中央爭奪香港的管治權，不惜拿年輕人當「炮灰」，不惜讓市民一起「攬炒」，文章又指，「按照基本法規定，中央有足夠多的辦法、足夠強大的力量迅速平息可能出現的各種動亂」。

《人民日報》評論指，絕不允許暴力綁架香港未來。（《人民日報》網站截圖）

文章以《人民日報評論員：絕不允許暴力綁架香港未來》為題，指中央堅定支持港府和警隊依法處置暴力行為，堅決維護國家主權、安全、發展利益和香港繁榮穩定，絕不允許暴力綁架香港未來。

文章又形容，「激進暴力分子和反對派」的企圖已經是「司馬昭之心，路人皆知」，人們發現他們當初的「反修例」不過是一個藉口，當特區政府停止修例後，他們又喊出「光復香港，時代革命」等極端口號，嚴重挑戰國家主權。文章批評，他們或「勇武」在前、或「慫恿」在後，不斷升級暴力的目的，就是要癱瘓特區政府和警隊力量，令香港陷入無政府狀態，「與中央爭奪香港的管治權」，文章形容，他們「不惜拿年輕人當『炮灰』，不惜讓市民一起『攬炒』」。

文章反問，「對這種無理、偏激、無底線的政治要脅，能步步退讓嗎？對這種嚴重挑戰“一國兩制”的違法行為，能有絲毫妥協嗎？答案是完全否定的」，強調絕對不能允許任何危害國家主權安全、挑戰中央權力和特區《基本法》權威或利用香港滲透破壞內地的活動。

文章提及如果有人自作聰明，以為不斷升級暴力，就可以迫使中央在原則問題上讓步，只能是「蚍蜉撼樹不自量力」，又指如果香港出現特區政府不能控制的動亂，中央絕不會坐視不管，「按照基本法規定，中央有足夠多的辦法、足夠強大的力量迅速平息可能出現的各種動亂」。