【831遊行】盤旋直升機曝光　疑為飛行服務隊「新貴」具偵測功能

逃犯條例修訂引發連場示威遊行，民陣本來申請遊行，但已遭否決。民陣已取消今日遊行，但仍有大量市民在港島多處聚集，範圍由銅鑼灣至上環。 昨日下午開始，不少市民發現空中出現直升機，範圍包括港島及九龍多區，但未清楚是甚麼型號。今日當示威者處身中環及金鐘一帶時，不少人發現亦有多架直升機在天空盤旋，而據《香港01》拍得的照片比對，發現與飛行服務隊的新購直升機「H175獵豹直升機」外表相似。據了解，這兩日被派譴出動的正是「H175獵豹直升機」。

下午多架直升機出動 人群上空高空盤旋

不少市民發現，下午起有多架直升機在示威者聚集的街道上空高空盤旋。現場記者表示，最少在下午3時半起，中環德輔道中遊行隊午上空發現有直升機，盤旋兩至三分鐘之後離開，但不久又再出現，未知是否同一架。

而下午5時左右，中環和平紀念碑附近有示威者集結，同樣亦有直升機在高空盤旋。

《香港01》記者在現場多處拍得直升機圖片↓

對比多款飛行服務隊直升機 與H175獵豹直升機相同

《香港01》拍得多相直升機照片，經比對之後，發現與政府飛行服務隊新購的H175獵豹直升機外表相似。

香港行服務隊網頁所見，旗下有3種直升機。較為人熟悉的是超級美洲豹AS332 L2直升機，機門窗口的形狀並不一樣。而EC155 B1直升機尾漿為「窩輪式」，與今日所見的並不一樣。

相比之下，今日亮相的直升機，側門車窗、機尾尾漿以及機鼻下的白色紅外線攝影機，與H175獵豹直升機相同。

以下是政府飛行服務隊網頁所載的其他兩款直升機，《香港01》比對之後發現，與今日所見機款並不一樣↓

去年7月起抵港 有紅外線探測

7架H175獵豹直升機於去年7月起陸續到港，截至2月底其中6架已投入服務。

該直升機續航力達4.5小時，搜救半徑有200海浬，最高航駛速度為每小時175海浬。除了紅外線探測，增設的電子地圖更可瞄準海上目標，一鍵搜索出船隻資料。

7架共值13億 設18個座位

H175獵豹直升機是全新款式，7架機價值合共13億元，屬中、大型多用途運輸直升機，可容納兩名機師；連同可坐1名空勤主任在內，機艙共設18個座位。最高傷病者容量，可放置兩張抬床及6名乘客。

該直升機分為搜索救援及支援紀律部隊用途，前者機頭前下方設有具紅外線熱能探測功能的攝影鏡頭。機內有綜合系統屏幕顯示機頭的紅外線攝錄畫面、顯示附近船隻位置及資料的電子地圖、安裝在絞車下方的高清鏡頭畫面等。

以下是今年2月飛行服務隊介紹新機時的照片↓

+ 4 + 3 + 2

有空中拍攝專用窗門、快速游繩裝置

H175其他特別設備還有：緊急醫療監察裝置、進場着陸/懸停系統、搜索雷達、高強度探射燈、快速游繩裝置、外置吊貨鈎、外置揚聲器、空中拍攝專用窗門、直升機近地警報系統、機載防撞系統、及自動識別系統、電子光學監察系統等。