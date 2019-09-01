【逃犯條例】曾俊華：引用《緊急法》　為香港帶來災難性後果

前財政司司長曾俊華昨（31日）以香港大學政治及公共行政學系客座教授身份出席迎新午宴，他致辭時表示，特首林鄭月娥及部份官員開始放風，考慮引用《緊急情況規例條例》（《緊急法》）以控制現時局面，他認為是另一個錯誤的想法，會給香港帶來災難性的後果（bring disastrous results to Hong Kong）。

曾俊華表示，林鄭月娥政府考慮引用《緊急法》以控制現時局面，是另一個錯誤的想法。（資料圖片/梁鵬威攝）

曾俊華表示，相關法例規定特首會同行政會議可訂立任何規例，賦予特首絕對權力去控制港人各方面生活，並非結束現時所有抗議活動、幫助香港在過去幾個月內騷亂中恢復、重建社區和諧的正確工具。他指出，政府再一次地沒有面對現實，強調當局需要回歸原點，從所有抗議活動開始的原因去追溯。

曾俊華呼籲，香港不是處於戰爭狀態，「這裡沒有致命的敵人。我們都是同一個家庭的成員」，認為如果社會繼續通過衣服顏色來區分港人，不管是黑衣或白衣、或是否穿著制服，那就猶如打破了一面鏡子，人們會很容易被散落的玻璃碎割傷和流血。

另外，曾俊華又指出，港府上周試圖透過成立對話平台以化解社會撕裂，但卻再次錯失修補社會的機會。他指對話平台的成員清一色為建制人士，平均年齡達60歲，無助幫助政府面對現實。