【逃犯條例】曾俊華撰文嘆香港病重：只有真相能讓香港重新上路

《逃犯條例》修訂爭議至今仍未平息，前財務司司長曾俊華今天在《明報》以《我們都是香港人》為題撰文，慨嘆香港病重，「病到每逢周末我們就會心驚膽戰。為什麼我們會走到這個地步？」 曾俊華形容香港如今的局勢好比一團混亂的死結，指若用蠻力去拉扯兩端不能解結，只會這個結愈纏愈緊，他認為兩端都應該先放手，予足夠時間梳理死結，才能逐漸看清楚真相和明白香港這場危機的來龍去脈。 他又指只有真相能讓香港重新上路，「但我們同時還要有心理準備，真相有時候可以非常尖銳，讓人刺痛。」說法與社會有聲音要求成為獨立調查委員會調查事件不脛而走。

香港亂局如死結、蠻力拉扯只會愈纏愈緊

曾與林鄭月娥爭奪特首寶座的曾俊華撰文指，他與很多香港人一樣，一直在為兒童和青少年的未來努力，但過去兩個月時局的發展，卻讓他和港人憂心如焚，他慨嘆香港病重，「病到每逢周末我們就會心驚膽戰。為什麼我們會走到這個地步？」

他稱近日的社會紛爭令生於警察家庭的孩子擔心開學後被同學排斥，沒有人願意和他們玩耍、說話，甚至遭到欺凌，「他們低頭做人，最害怕的就是『見家長』。因為他們是警察的孩子。」他又指另一方面見到很多人把年輕的示威者被標籤為失敗者、「廢青」，指摘他們上街只因「買唔起樓」，他反問：「他們真的如此嗎？還是我們這些擁抱物質主義的上一代強加給他們的？我們是否一直對他們的追求視而不見呢？」

曾俊華形容香港如今的局勢好比一團混亂的死結，指若用蠻力去拉扯兩端不能解結，只會這個結愈纏愈緊，他認為兩端都應該先放手，「緩一緩」，讓足夠時間梳理死結，才能逐漸看清楚真相和明白香港這場危機的來龍去脈。

他又指只有真相能讓香港重新上路，「但我們同時還要有心理準備，真相有時候可以非常尖銳，讓人刺痛。它可能會讓我們每一個人都覺得不舒服，覺得很難接受。於是這段可能十分漫長的治療過程，就來到最考驗我們香港人的時刻了。」

不過他指出所有都是香港人，「這不是一場戰爭。這裏沒有死敵，有的只是家人。」認為若香港人是一家人，就有可能做到寬恕與和解，他引述教宗方濟各曾說過：「寬恕，不僅能拯救分裂的家庭，還能使我們讓社會變得沒有那麼無情和殘酷。」

引甘地名言籲勿「以眼還眼」：只會讓天下盲目

他認為寬恕並不容易，因讓人疼痛，但痛完之後傷口卻能得到癒合，而另一邊則是非常殘酷而且看不到盡頭的仇恨循環，「寬恕、和解、愛，這麼好的意念，真正實行起來就是這麼困難，需要很多很多的勇氣。但是同時，它們的力量卻真是巨大到不可思議，這種力量能夠讓我們煥發新生，讓我們這座城市變得更加偉大。我們做得到嗎？我相信可以，因為這裏是香港，我們是香港人。」

對於近月有港人高舉「以眼還眼」等口號，曾俊華坦言過去兩個月香港很多事讓大家心如刀割、悲憤莫名，但他懇請港人記得印度聖雄甘地的寶貴教誨：「以眼還眼，只會讓天下盲目。」

曾俊華慨嘆香港「病到每逢周末我們就會心驚膽戰」。（資料圖片/羅君豪攝）