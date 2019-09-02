【逃犯條例】指暴力令港恐慌　梁美芬倡設騷亂和受害者小組處理

修訂《逃犯條例》引起社會極大爭議，本周六和周日發生大型警民衝突。立法會議員梁美芬今（2日）出席港台節目《千禧年代》時表示，周末情況令人憂慮，示威者的暴力行為令香港恐慌，認為泛民支持者應與暴力橫清界線。梁美芬又建議，政府可參考2011年倫敦騷亂後，英國政府成立的「騷亂社區和受害者小組」處理今次事件，查找政府、立法機關和教育制度等的不足。

梁美芬建議，政府可參考2011年倫敦騷亂後，英國政府成立的「騷亂社區和受害者小組」處理今次事件，查找政府、立法機關和教育制度等的不足。（資料圖片/李澤彤攝）

「你哋條氣唔順，我哋其實都好唔順」

梁美芬在節目中提及近兩日的紛爭集中於警民衝突，強調當市民的生命財產受威脅時，警隊就要執法，對於警方有否使用過暴力，她稱不同陣營只有同一類的碎片化片段，故不應再挑撥兩派陣營的情緒，若有個別懷疑使用過分武力的情況，可按制度處理。

梁美芬稱，市民提出的五大訴求，如要求撤回《逃犯條例》修訂，她強調特首已表明修例壽終正寢，英文用上「the bill is dead」。對於有市民質疑政府不肯說出「撤回」兩字，感到「條氣唔順」，她則回應指「你地條氣唔順，我地其實都好唔順，我地亦都係6月15號，我哋好多嘅支持者一樣好失望。」

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至於成立獨立調查委員會，梁美芬認為在未能達成共識下還有不少方式，如參考2011年倫敦騷亂後，英國政府成立的「騷亂社區和受害者小組」處理今次事件，查找政府、立法機關和教育制度等的不足。被問到示威者會否接受，梁美芬稱要視乎雙方輿論主導者的意見，認為不少示威者屬年輕人，質疑多少人有了解過《調查委員會條例》。