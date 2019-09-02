【逃犯條例】警指政界多人被捕屬巧合　法庭檢控主任質疑講大話

逃犯條例爭議引發連場示威，8月31日晚上港島多處發生衝突，隨後警方在全港多個地方拘捕示威者。而在8.31前兩日警方拘捕多名人士，包括公民黨譚文豪、議會陣線區諾軒及熱血公民鄭松泰等3名立法會議員。警方當時表示，拘捕只是「時間巧合」。 今日（9月2日）網上流傳一封署名電郵，顯示由「律政司法庭檢控主任會主席」發出信件，收件人為律政司司長鄭若驊及刑事檢控專員梁卓然，信件指警方所稱的「巧合」，以常識來說大眾不會相信，如在法庭裁決的話，法院和陪審團也不會相信這種作供，質疑警方這種說法是謊言（telling lie）。 《香港01》聯絡到當時人即發出電郵的黃姓律政司法庭檢控主任會主席，確認這封信件為真實。《香港01》亦向律政司查詢。 律政司法庭檢控主任隸屬律政司刑事檢控科、負責裁判法院檢控工作。

譚文豪在8月30日被捕，8月30日獲准保釋，涉嫌在7月7日遊行時「阻礙警務人員執行職務」。（資料圖片）

不想警察被嚴厲批評 相信大部份仍誠實可靠

現任律政司法庭檢控主任會主席為一名現任高級二等法庭檢控主任，該封電郵以法庭檢控主任會主席的身份發出。該電郵表示，檢察官和警方在刑事司法系統中緊密合作，律政司人員及檢察官不希望看到香港警察受到嚴厲批評，同時亦相信大多數警察是誠實可靠，並且是在不使用過度武力的情況下盡忠職守。不過電郵同時提醒鄭若樺，譚文豪、區諾軒、鄭松泰、香港眾志秘書長黃之鋒、香港眾志成員周庭、沙田區議員許銳宇，以及香港大學學生會前會長孫曉嵐，同於8月30日被捕；而警方向傳媒否認是故意在8月31日這敏感時刻之前拘捕上述人士，「但作為常識，普羅大眾不會相信這種說法」。

信件：若警察這樣作供，相信任何陪審團都不會相信

電郵表示，若警察在法庭上這樣作供，相信任何法院及陪審團都不會相信。

8月30日香港眾志秘書長黃之鋒及成員周庭被捕，被控「煽惑他人明知而參與未經批准集結」、「明知而參與未經批准集結」，黃另有一項「組織未經批准集結」。（資料圖片）

警方行動合法 但質疑為何不是早一兩個月就進行

信件指，警方逮捕是合法，這方面沒有爭議，是正當的法律程序。但質疑警方為何宣稱上述同一日的7次拘捕只是巧合，而且考慮到7名被告涉觸犯不同罪行，為何全部在8月31日前作出拘捕行動，而相關罪行早於一至兩個月前發生。

電郵內容強調，這不是獨立事件，過去幾個月反複發生同類事件。

網上流傳的電郵，顯示律政司法庭檢控主任會主席認為，警方說8月30日的檢控是巧合，難以令人信服。

律政司法庭檢控主任會主席在信件指，「相信警方知道自己說謊（telling lie）」，但他們可能並不知道，這種「謊話」長期會帶來可怕後果，就是破壞香港司法制度，因為香港法律制度高度依賴警方的誠信。

信件續指，許多刑事案件之中，警察是關鍵的控方證人，對於被告是否被判無罪釋放十分重要。檢察官一直認為，警察證人是誠實可靠。此外，檢察官考慮被告供詞是否可被接納，會考慮到是否受到警方證人的暴力、威迫或提供誘因等因素。檢察官會考慮警方證人是否誠實可靠，以及沒有對被告進行不當行為。

希望律政司向警方提議 以「不評論」回應

信件撰文者強調，檢察官的道德規範是「不得提出他不相信的陳述，不得隱藏可能有助被告的材料」。

信件建議，在警方回答媒體提問時說：「由於案件在進行中，暫時沒有評論」，這種回應雖不理想，「但總比公開說謊好得多」，希望律政司向警方提出上述建議。

《香港01》聯絡到當時人即發出電郵的律政司法庭檢控主任會主席，他確認這封信件是由他發予鄭若樺，但不作任何回應及評論。