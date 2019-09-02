【逃犯條例】李世鴻鬧「黑警」被捕　13沙田泛民見指揮官表不滿

剛退出新民主同盟的沙田區議員李世鴻昨晚（1日）在其翠嘉選區內被拘捕，他今天下午3時45分在田心警署獲釋，據指警方以公眾地方行為不檢罪拘捕他。 13名沙田區議員今天（2日）下午4時到馬鞍山警署與沙田警區指揮官麥劉慧敏會面，要求她交代昨天大圍的拘捕事件。沙田區議員丘文俊指，李世鴻只是「高呼黑警暴打巿民可恥」便被拘捕，反問日後香港人是否要像日治時期般，「見到警察係咪要好似見到日本仔咁即刻走？」

容溟舟（右二）代表19名沙田區民主派議員讀出聲明，指李在昨天晚飯時間收到巿民通知，指大圍港鐵站出現大量警察，希望李世鴻到場了解，當時李目睹巿民被無理截查和搜身，擔心再發生「無理拘捕」事件，故情急下「高呼黑警暴打巿民可恥」。（吳倬安攝）

13名沙田區議員包括公民黨容溟舟和陳諾恒、工黨葉榮、沙田區政召集人丁仕元、區政成員李永成、黎梓恩、陳兆陽、黃學禮和丘文俊、民主黨程張迎，以及獨立的衛慶祥、吳錦雄和陳國強，今天下午4時到馬鞍山警署與沙田警區指揮官麥劉慧敏會面。丁仕元和陳諾恒在3時40分到達警署門外，即獲悉李世鴻獲保釋的消息。

容溟舟代表19名沙田區民主派議員讀出聲明，指李在昨天晚飯時間收到巿民通知，大圍港鐵站出現大量警察，希望李世鴻到場了解，當時李目睹巿民被無理截查和搜身，擔心再發生「無理拘捕」事件，故情急下「高呼黑警暴打巿民可恥」。

其後田心分區指揮官潘毅德上前搭李世鴻的膊頭，把他推至防暴警前，數名警員即把李世鴻推倒在地上，頭、手、耳、腳、背受傷，頭、腰仍有痛楚，另亦有幾名巿民路過被拘捕，他們強烈譴責警方濫捕，又指巿民有表達自由，促警方嚴守警例和誓詞。

丘文俊則指，李世鴻選區服務範圍包括大圍港鐵站，形容警員拘捕他的做法如酷刑，對此表達強烈不滿，反問日後香港人是否要像日治時期般，「見到警察係咪要好似見到日本仔咁即刻走？」