【政壇諸事町】王維基老婆唔撈　袁莎妮辭任香港總商會總裁

最近逃犯條例風波搞得滿城風雨，香港總商會再三發出聲明，除了譴責暴力事件，同時又建議成立獨立調查委員會，態度似乎較其他機構溫和持平。今日政商界驚聞總裁袁莎妮（Shirley）辭職，難道出現「國泰翻版」、受壓下台？ 《香港01》立即向Shirley查詢，證實她真的「受壓」。不過壓力不是來自官方或外來勢力，原來是來自丈夫王維基。

去年結婚時 王維基已下命令「交人」

兩人在去年10月結婚，Shirley老公當時已經落命令，今年底之前要「交人」，因此3個月前遞交辭職信，按照合約規定提出通知後最少6個月才能離開。

Shirley透露自己是在6月初遞信，即是不是「6.12」衝突之後才辭職，亦與7月22日呼籲成立獨立調查委員會的聲明無關。屈指一算，估計最快可在12月離任，剛好合乎老公王維基的限期。

Shirley早前曾與多名前高官及學者發聲明，批評7.21元朗西鐵站發生的暴力襲擊事件，造成眾多人流血受傷，兇徒漠視人性尊嚴，令人髮指，促請特首林鄭月娥回應民意，重新考慮成立獨立調查委員會，尋找連串衝突及政策失誤的真相，以避免社會發生更多流血事件。

她稱，自己已經任職總商會總裁8年，「差唔多係時候起身」，而且一早想過離開商界，並不是外界傳聞一般因修例風波而受壓引退。

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政務官出身 曾任唐英年副手

大家可能不必記得，其實Shirley不是商界出身，而是政府前高官，早年擔任政務官（AO），2002年出任時任工商及科技局局長唐英年的政務助理，離開政府前任職運輸及房屋局副秘書長。

Shirley在2011年成為總商會總裁，2012年唐英年參選特首時，被質疑入總商會是否為前上司拉票，她當然否認這些傳聞啦！

至於離開崗位之後有甚麼去處，Shirley稱和大部份香港人一樣，都是想休息一下，先去旅行。至於之後有沒有「好消息」，Shirley笑言：「冇呀......唔駛做算唔算？」