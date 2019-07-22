香港總商會譴責暴力事件　提出四大要求　包括撤回逃犯條例修訂

昨日上環反對逃犯條例訂示威演變成衝突，而元朗亦發生白衣人衝入港鐵車站及車廂打人，香港總商會發表聲明，譴責暴力事件，並提出四大要求，包括政策制定前擴大公眾諮詢、正式撤回逃犯條例修訂、修例事件上表現不稱稱官員需要問責，以及成立調查委員會。

香港總商會聲明如下：

香港總商會強烈譴責昨天的暴力事件。面對社會持續分化，引起本地及國際社會關注香港對落實《基本法》和法治的承諾，本會促請各方合力儘快尋找方案，化解當前困局。解決逃犯條例爭議不果，再加上停滯不前的現狀，令公眾覺得訴求遭到漠視，激起民怨。

社會撕裂內訌，市民相互對立，令遊行示威活動漸趨對抗性。我們尊重和平示威人士在過去數周發聲表達關注，他們展現的公民素質和守法精神，實在難得。然而，少數激進人士於和平示威活動後作出暴力行為，令社會震驚。衝擊立法會、圍堵警察總部、沙田暴力衝突，以及昨晚的上環騷亂和中聯辦遭受惡意破壞，均屬不能容忍。而最新在元朗的駭人襲擊無辜市民事件，發展至部分人士罔顧法紀、訴諸暴力，更令香港市民深表震驚和深惡痛絕。

我們認為，要恢復社會安寧，並尋求解決問題根源的方法，政府及遊行示威人士可採取四項基本行動：

1.理解社會各界都心繫香港，致力守護這個世界級城市賴以成功的要素，以及提升生活質素，為下一代締造安居樂業的環境。政府應立即擴大不同層面的公眾諮詢範圍，並在政策制定過程中包容公眾意見，以化解社會矛盾；

2.認同雙方都要釋出誠意：政府應正式撤回逃犯條例；社會應譴責暴力行為，因為連串的暴力衝突已危害市民的日常生活和財產，並損害香港的國際形象。因此，我們必須盡力確保日後的遊行活動能夠和平進行；

3.政府必須明瞭，問責制之設立旨在加強問責，故在修例事件上表現不稱職的官員必須問責；

4.當局必須立刻成立調查委員會，獨立審視連串事件，從而查找導致當前社會緊張關係的根源及事態不斷升級的緣由。委員會將提供一個不偏不倚的平台，審視所有指控和申訴。政府和社會各界領袖必須全力執行調查委員會提出的建議。