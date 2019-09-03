【831遊行】民主派去信盧偉聰　要求公開太子站閉路電視片段

上周六（8月31日晚上警方速龍小隊進入太子站內進行圍捕，發生「太子站車廂衝突」，拘捕63人，至少7人需要送院。24名民主派立法會議員聯署去信警務處處長盧偉聰，要求警務處解釋8月31日太子地鐵站事件，包括交代當日在太子站內受傷市民中有多少有被捕；為何阻止救護員進入地鐵站進行救援工作；為何阻止記者採訪，並要求當局公開當日太子站閉路電視片段。

警方於太子站內進行拘捕行動，一共拘捕40人。（余俊亮攝）

聯署信由24名民主派議員聯署發出，信中質疑警方8月31日晚上大批速龍小隊及防暴警察衝入太子及油麻地站追捕示威者期間，涉曾毆打沒有任何衝擊行為的市民。又指其後消防處救護員在昨晚11時17分接報到場，等候13分鐘才獲准進入站內為傷者治理，並於9月1日凌晨1時42分才在另一個港鐵站將多名傷者送抵醫院，即花了約2.5小時才能將傷者送院。

民主派又不滿警方當日在控制現場環境之情況下，要求記者停止採訪並離開太子站，指警方剝削市民知情權。

信中要求警方進一步解釋太子站事件，包括交代當日在太子站被毆打及制服的市民當中有多少被捕；暴力毆打市民是否屬於最低武力，為何阻止救護員進入地鐵站進行救援工作；為何阻止記者採訪，並公開當日太子站閉路電視片段。