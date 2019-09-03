【逃犯條例】何君堯貼心撐警　籲李家超協助警子女回內地讀書

自《逃犯條例》修訂爭議引發連場警民衝突，建制派多次表示憂慮開學後有警察子女遭欺凌、杯葛。曾發起6.30撐警集會的立法會議員何君堯今（3日）去信保安局局長李家超，提議局方為警員家屬提供支援，包括提高警察宿舍外牆高度、加強警察宿舍低層單位玻璃硬度、將警察宿舍與其他紀律部隊家屬分開等。 何君堯又指，有相當一部份家長希望將子女送回內地讀書，望局方能為家長提供協助，並為部份退休警員提供在大灣區置業的資訊。

反對修訂《逃犯條例》示威浪潮自6月至今，有多間警署及警察宿舍被圍堵及破壞。立法會議員何君堯今(3日)去信保安局局長李家超，除了重申強烈反對成立任何形式的獨立調查委員會外，又為警務人員及其家屬向局方提出8項要求，當中5項與保護警察宿舍有關。

為退休警提供大灣區置業資訊

有關措施包括提議保安局為警員提供短期房屋津貼，讓他們可暫時搬離警察宿舍；提高警察宿舍外牆高度；加強警察宿舍低層單位玻璃硬度；聘用專業保安人員，例如尼泊爾籍或其他合適保安人員負責警察舍保安工作，並派駐足夠警力以保護宿舍；以及將警察宿舍與其他紀律部隊家屬分開。

何君堯又指，有相當一部份家長希望將子女送回內地讀書，希望局方能為家長提供協助；並提出有為部份警員要為退休安排，希望政府提供在大灣區置業的資訊；以及為警隊人員及其家屬提供適當心理輔導支援。