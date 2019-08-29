【逃犯條例】中學校長會：關注欺凌警員子女事件　學校審慎處理

政府修訂《逃犯條例》風波愈演愈烈，有學界正計劃發起罷課；而因應連串衝突令警民關係緊張，近日警方及個人資料私隱專員均對有警員的子女被「起底」表示關注。 香港中學校長會主席鄧振強今日（29日）於香港電台節目《千禧年代》中回應學界籌備罷課，他強調學校將會如常運作，但承認有中學生集體向校方提出罷課，相信校方有消息會盡快發放。 他又稱，曾與警方的臨床心理學家開會，引述對方高度關注相關情況，建議若有警員子女就讀的學校，應更審慎處理學生關係。他又稱，過往視乎每宗校園欺凌個案採取不同處理手法，部分會處罰，但難以一概而論。

中學及大學學界均籌備罷課。(資料圖片／羅君豪攝)

確保學交順利開學

香港中學校長會主席鄧振強表示，開學後將有三大工作，包括應對罷課，確保學校能順利開學；校方將接觸所有學生，了解他們於暑假面對的情緒影響及各方面的需要，及為他們提供適切的協助等。

因應警民衝突升溫，警方近日稱有人針對警員子女進行「起底」，鄧振強稱正密切注意事件，包括關注因應學生政治取態不同所引發的紛爭，及警方家長關注子女或被欺凌的事件。

他稱，日前與警方臨床心理學家開會，對方對事件表示高度關注，建議有警員子女就讀的學校應提高警覺。他又指，過往應對校園欺凌事件，會因應各個個案以不同手法處理，部分會對學生作處罰，但指難以一概而論。他續稱，校園非政治辯論的場所，提醒老師及學生不一定需要分享自己的見解。

罷課時會提供其他活動

對於有學界正籌備罷課，鄧振強強調學校將會如常運作，指有學校收到學生集體罷課；又獲悉有學生正在籌備當中，但未向校方提出。他相信校方若有任何消息會盡快發布。他稱一但有學生提出罷課，將按實際需要安排其他活動，如提供輔導、與任教公民教育的老師作探討，或安排自修等。

香港社會服務聯會業務總監黃健偉。（資料圖片）

社聯黃健偉：或面對前所未見精神健康問題

香港社會服務聯會業務總監黃健偉於同一節目上稱，過往兩個月的反修例風波有可能對學生造成心理衝擊，部分學生或與家人出現溝通問題，故開學後校方的角色變得更重要，「面對前所未見精神健康問題。」他稱，社聯近日向社工、老師提供工作坊，裝備他們應對開學後面對的情況；而校方社工會提供基本輔導、轉介工作等。由於今個學年首度有「一校兩社工」，他稱可分配人手分別處理學生個案，及舉辦小組凝聚校園力量。

對於有家教會成員胡先生致電節目，稱有老師及社工參與近日的反修例運動，擔心他們未能以平和心情與學生溝通。黃健偉稱相信他們的專業，認為無論老師或社工均以個人身分參與運動，當回到崗位後能夠繼續以聆聽者的身分協助不同立場的年輕人。