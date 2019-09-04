【逃犯條例】湯家驊：引《緊急法》有保留　特首可委「特務警察」

修訂《逃犯條例》引起社會大爭議，反修例運動持續不斷。《路透社》日前公開特首林鄭月娥上周與商界會面的錄音內容，林鄭席間透露，如果可以的話，她會選擇辭職（would quit if she had a choice），林鄭昨日見記者時強調，無向中央提出辭職，不存在辭職但不能辭職的矛盾。 行政會議成員湯家驊今日（4日）出席港台節目《千禧年代》時表示，對閉門錄音流出感無奈，但稱若林鄭現時辭職，後遺症會比前特首董建華當年提前離任時更大，故認為對方應留任處理現時問題。對於政府會否引用《緊急法》？湯家驊指有相當大保留，擔心引用法例後，更容易引致解放軍出動等情況，影響國際對一國兩制的可信度。 他又指，政府可引用《公安條例》，由特首授權委任一些處理特別事務的人士當「特務警察」，增加檢控或文書工作的人手。他說，條文沒有列明一定只能委任本地人，但他看不到有任何工作適宜內地人士去做。

湯家驊表示，若林鄭現時辭職，比前特首董建華當年離任，留下的後遺症會更大。（資料圖片/盧翊銘攝）

現時無更好繼任人選

湯家驊稱，特首請辭確實需要作不同考慮，亦看不到目前有更好的繼任人選。他認為，林鄭上任後確有成績，對方應留任處理現時問題。

湯家驊又提到，示威者要求的五大訴求，部分可作討論，但難以做到「缺一不可」，強調現階段最重要令社會有和解氣氛，此舉需要各方合作，並非政府一方能塑造出來。

被問到政府會否引用《緊急法》？漫家驊指有相當大保留，認為社會上對《緊急法》有不少誤解。他強調《緊急法》不會令香港翻天覆地，因條例不能超越基本法的基本制約，亦要符合國際人權公約。而他擔心引用法例後更容易引致解放軍出動等情況，影響國際對一國兩制的可信度。他又提及香港現時有公安條例，如下令不可阻礙主要樞紐運作，當情況無法以公安條例處理時才應考慮引用《緊急法》。

對於政府早前宣布構建溝通平台，湯家驊認為可以社會和解為主，並增加涵蓋面，多聽取年輕一代的聲音。但他希望年輕人要理解暴力解決不到問題，只有互相磋商才可。對於監警會被指公信力不足的情況，湯家驊認為確實需要解決，如擴大監警會的功能，但不認同要解散。