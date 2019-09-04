【逃犯條例】林鄭提4行動　宣布撤回修例　將落區聽民意

持續多月的《逃犯條例》爭議，令政府面臨巨大的政治危機，無日無之的示威衝突，仿佛看不見盡頭，外界一直關注港府會否回應民間「五大訴求」，以緩和亂局。 特首林鄭月娥今日(4日)突然急召一眾行政會議成員、建制派議員、港區人大代表及全國政協委員到禮賓府見面，料向會上各人宣布撤回修例的決定。 林鄭於傍晚5時47分發表講話，正式宣布撤回修例等4項行動，並重申不應該另設獨立調查委員會調查近日的政治事件。

林鄭發表講話，正式宣布撤回修例。(政府新聞處)

【17:47】行政長官林鄭月娥今日向全港市民發表講話，正式宣布撤回修例，稱立法會復會後會按議事規則撤回條例草案。林鄭同時提出四大行動，包括委任大律師公會前主席林定國及前教育署署長余黎青萍加入監警會。

她又提出，由今個月開始，和所有司局長會走入社區與市民對話，讓社會各個階層、不同政府立場、不同背景的人士，她指透過對話平台將種種不滿直接說出來，一起去探討解決方法。

林鄭講話要點 1.正式撤回條例草案 2.邀余黎青萍和林定國加入監警會 3.走入社區與市民對話 4.獨立研究及檢討社會深層次問題

林鄭月娥今日(4日)突然急召一眾行政會議成員、建制派議員、港區人大代表及全國政協委員到禮賓府見面。(盧翊銘攝)

【17:45】據悉，林鄭已向會上各人，宣布撤回修例的決定。

【17:40】《now新聞》消息指，政府會提出四大行動，除了正式撤回修例及委任兩名新成員入監警會外，亦會安排政府高官走入社區聆聽民意及邀各界人士作獨立研究。

民建聯主席李慧琼曾建議特首帶頭和社會各界建立溝通平台，局長、副局長和政治助理以不同形式落區聽民意。

【17:08】《無綫新聞》及《now新聞》消息指，林鄭月娥會委任大律師公會前主席林定國及前教育署署長余黎青萍加入監警會。余黎青萍曾在林鄭月娥參選行政長官時擔任其競選辦資深顧問。

余黎青萍早在六月時就反修例事件發表意見，提出「四不」做法。第一，不適合設立調查委員會，因為此舉會繞過現行處理這類事情的機構；第二，不適合進行特赦，因為這會損害合法拘捕及檢控的體系以及摑了警方一巴；第三，不適合放棄公平的司法審訊；第四，不適合向那個「瞓身」尋求外國支持以對付自己城巿的人的說辭退讓。她表示，做出上述四項中的任何一項都是最不適當，並且是對支持政府的沉默大多數的最大蔑視。

傳林鄭月娥會委任大律師公會前主席林定國及前教育署署長余黎青萍加入監警會。(資料圖片)

行政會議成員任志剛、李國章、葉劉淑儀、立法會主席梁君彥、經民聯立法會議員梁美芬、基本法委員會副主任譚惠珠、全國政協常委陳馮富珍，以及多名司局長，包括律政司司長鄭若驊、保安局局長李家超等，於3時半起到達禮賓府。

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