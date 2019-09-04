【逃犯條例】田北辰：僅撤回修例太遲　有必要獨立調查警、示威者

《逃犯修例》風波至9月仍未平息。行政長官林鄭月娥今日（4日）下午4點約見港區人大代表、政協委員及全體建制派議員。有建制派議員聽聞林鄭很大可能正式撤回修例方案。 實政圓桌立法會議員田北辰表示，如果林鄭只是撤回修例，恐怕來得太遲了，「社會焦點已不在撤回修例」。他認為，需成立由無政治傾向人士組成的獨立調查委員會，警方和示威者都要接受調查。而成立委員會的時機是動亂平息後。

田北辰表示，如果林鄭只是撤回修例，恐怕來得太遲了。(莊恭南攝)

田北辰表示，亂局繼續拖下去，香港要付出沉重代價，社會焦點變成警民衝突，「警察被人鬧，入曬佢哋數⋯⋯示威者都好放肆，仇恨越來越深，依家莫說修補撕裂，止血都做唔到。」他指，政府無法拖延，一定要正面回應訴求，其一是正式撤回修例，但目前已經失焦，因原本6月初已需要做，而非讓仇恨累積如此之久。

他認為，獨立調查委員會是法律賦予的，是「今時今日百分百必須需要做的事，平息亂局重中之重」。

黃碧雲表示，若五大訴求只滿足一項，市民不會收貨。(莊恭南攝)

他表示，絕對不認同重調查委員會與監警會工作重疊，因獨立調查委員會人選一定沒有政治傾向，職權是警方，示威者都要查，但他不同意查個人，而是查警方的守則指引、為何沒有委任證；示威者方面則查誰提供資金、訓練。他指，動亂平息後，成立獨立調查委員會是可接受。

五大訴求的其他項目，他就指，包括不起訴被捕人士，許多人都認為不可行。至於連月示威衝突後，才撤回修例，是否會給予社會感觀，是年輕人犧牲自己才令事件平息，田北辰就指，違法達義不知道是否能達到效果，但需要付出代價。

民主黨黃碧雲則表示，市民要求的是五大訴求，如目前只滿足一項，是反應遲鈍，市民也不會收貨，「市民覺得三個月前就一定要做（撤回）」。她又指，警方濫捕濫告及拖延被捕人士救治情況加劇，都令事態沒有緩和跡象，對「無數受傷嘅、被捕嘅、死咗嘅市民交代唔到」。