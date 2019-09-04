林鄭閉門預告讓步撤修例　建制派：氣氛大致平靜，起碼無人講粗口

特首林鄭月娥下午於禮賓府會見建制派立法會議員、人大政協、行政會議成員，以及區議會正副主席，交代正式撤回《逃犯條例》。據與會的建制人士透露，今次禮賓府的閉門會議氣氛大致平靜，雖然有個別數人擔心政府宣布有關決定會令反對人士會得寸進尺，但大部分人都支持政府的決定， 「起碼無人講粗口」。

+ 8 + 7 + 6

有行會成員指，林鄭月娥於四點先行會晤行會成員，「幾個字就傾完」，雖然有人向她提出三、四個問題，但全部不算尖銳。眾人對於林鄭宣佈正式撤回一事沒有特別意外，因為特首過去數星期都一直有與行會成員磋商如何回應五大訴求，期間亦有人向她建議宣布正式撤回。

另外有與會的建制人士透露，林鄭月娥向建制派立法會議員公布四大行動後，有部分人表明質疑成效，認為「宜家撤同唔撤都冇咩分別」。亦有個別幾個人擔心政府宣布正式撤回「會令反對人士會得寸進尺」。

被問到會面氣氛如何，該名建制派人士指現場人士大多理解政府的決定，形容氣氛大致良好，「起碼無人講粗口」。

行政長官林鄭月娥「6.15」開記者會宣布暫緩《逃犯條例》修訂前，同樣召集一眾建制派人士到禮賓府見面，預知交代「暫緩」修例決定，據傳工聯會議員麥美娟在會面中向林鄭以粗口批評，不滿突然刹停修例，火藥味甚濃。其後，網上更瘋傳一段疑似金融服務界立法會議員張華峯，與監警會主席梁定邦的對話錄音，當中提及麥美娟向林鄭「爆粗」。麥美娟至今未有正面回應事件。