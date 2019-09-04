林鄭正式宣布撤回修例　夜期即插水　專家教路後市點操作

特首林鄭月娥正式宣布撤回修訂《逃犯條例》，但拒絕成立獨立調查委員會。在特首正式宣布相關消息前，港股已偷步炒上，午後曾暴漲逾一千點，全日勁升995點或3.9%，報26523點，大市成交額高達1,163.77億元。 不過林鄭月娥在下午近6時發表電視講話後，9月及10月夜期跌勢擴大，9月期指夜市曾跌254點，10月期指夜市則曾跌239點，預料聽日大市一定有壓力。 今日升市源自令人意外的消息，可是在興奮過後，投資者在後市應如何操作？

一眾受到《逃犯條例》風波衝擊最盛的本地股份，今日紛紛出現「報復式」反彈，部分地產股漲逾一成。新地（0016）升9.8%；新世界（0017）升10.1%；經營海港城的九倉置業（1997）則升12.1%。另外，恒地（0012）、信置（0083）、長實集團（1113）亦升約8%。

零售股也大幅抽升，莎莎（0178）飆17.3%；卓悅（0653）升8.3%；六福（0590）升10.8%；周大福（1929）漲逾9.7%；經營SOGO的利福國際（1212）升9.4%。

其他藍籌股亦普遍上揚，重磅股友邦（1299）曾見80元，收市升5.9%，報79.4元，單計友邦已貢獻恒指159點，是升市最大功臣。另外，港鐵（0066）反彈6.4%，報47.35元；港交所（0388）升4.7%，報248元；滙控（0005）升3.5%，報57.9元。

友邦（1299）曾見80元，貢獻大市159點，是升市最大功臣。（資料圖片）

李偉傑：今日大市夾淡倉

大中華投資策略研究學會副會長（港股）李偉傑表示，大市今日飆一千點，部分因早前沽空比率過高，出現夾淡倉的活動，雖然政府未有回應示威者全部訴求，但憧憬局勢會有所改善，相信大市仍有「水位」上揚，挑戰27220點的50天線。

他指，隨資金湧入大市，料大市至本周五依然活躍，惟未有貨的投資者，就不建議高追，若稍回調至26200點附近「再買唔遲」。對於地產和零售股爆升，他建議待事件進一步緩和或解決才入貨，當中零售股升幅可能較快，但時間較短。

莎莎勁升逾17%，成為今日大羸家。（視覺中國）

溫傑：特首言論不會完全扭轉局面

光大新鴻基財富管理策略師溫傑指，傾向相信今日大市過於樂觀，「有啲Over咗」。他又指，政府並不會成立獨立調查委員會，而只是加入監警會兩名新成員，示威者的絕大部分訴求仍未可答應，故示威活動會否結束，仍是未知之數。

他續指，影響港股有眾多因素，包括貿易戰、環球經濟盛衰、人民幣走勢等，香港經濟和政治固然是其中之一，但不會因特首言論就可完全扭轉整個局面，故今日大市完全由市場憧憬所帶動，不排除明日會有所回吐，建議投資者不要太進取，高追股份。

溫傑形容「今日升一成，往後時間有機會跌返一成」，特別是零售股除受示威活動影響，還有結構性問題包括人民幣貶值、來港旅客減少，就算撤回修例令大市反彈，亦不代表經濟可立即復原，內地和香港的矛盾和不信任亦需時重新建立，未有貨的投資者不妨「睇定啲、等一等」。