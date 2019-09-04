【逃犯條例】葉劉指單純撤回不會平息事件　謝偉俊：救唔番個火頭

《逃犯條例》風波擾攘三個多月後，特首林鄭月娥今日(4日)終於宣布正式撤回修例，但她本人在電視講話中亦明言，知道回應未足以平息社會上許多人的怨氣。 行政會議成員、新民黨主席葉劉淑儀坦言，若單純「撤回」修例當然不會平息社會騷亂，因為事件背後有各種複雜成因，但認為無論如何都是好的發展。 立法會議員謝偉俊更直指政府回應「太少、太遲」，不理解為何林鄭月娥不能在數月前就宣布正式撤回修例。

9月4日，特首林鄭月娥發表電視講話，宣布正式撒回修例。(政府新聞處)

有意見認為在林鄭宣布撤回方案後，若示威者繼續有衝擊行動，政府下一步將會動用《緊急法》。葉劉淑儀認為政府會因應情況判斷，強調和平示威遊行並不犯法，但當局面對示威者放火、包圍警署、破壞公共設施等行為，則一定要採取辦法制止。

葉劉淑儀又指，社會對《緊急法》存有誤會，雖然其涵蓋範圍廣，但不代表政府要動用所有措施，指《緊急法》目的是令政府有權在必要時採取措施平息騷亂，「有人講政府可以用緊急法控制傳媒記者，這是過份擔心」，她表示即使政府引用緊急法，亦要符合《人權法》和《基本法》。

謝偉俊則形容政府回應「太少、太遲」，認為救不回現時的火頭，「timing (時機)在政治上好緊要」，他表示不理解為何林鄭月娥不能在數月前就宣布正式撤回修例。

謝又指，目前政府主動提出撤回，相信接下來會先觀察社會會否有正面反應再作下一步決定，「睇下會唔會有敬酒唔飲飲罰酒嘅情況。」

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