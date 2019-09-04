【逃犯條例】林鄭宣布「撤回」修例　中華廠商會：已正面回應訴求

反對《逃犯條例》風波持續，特首林鄭月娥今日（4日）傍晚發表電視講話，正式宣佈撤回修訂逃犯條例，但同時重申不會設立獨立調查委員會。 林鄭月娥在講話中表示，已委任前教育署署長余黎青萍和大律師公會前主席林定國加入監警會。同時，邀請社會領袖、專家和學者，就社會深層次問題進行獨立研究及檢討，向政府提出建議。而由今個月開始，她和司局長會走入社區與市民對話。 香港中華廠商聯合會認為政府已經正面回應反修例人士訴求，是「釋出善意，為緩和社會氣氛邁出了重要一步。」同時，廠商會指受中美貿易戰及社會暴力示威活動影響，中小企業面對極大經營壓力。政府今日推出多項支援中小企業措施，有助應對潛在經濟危機。

林鄭發表講話，正式宣布撤回修例。(政府新聞處)

香港中華廠商聯合會：決定釋出善意

香港中華廠商聯合會（廠商會）指林鄭月娥的決定是「釋出善意，為緩和社會氣氛邁出了重要一步。」

廠商會指出，行政長官早前已多次強調《逃犯條例》的修訂工作已完全停止，努力釋除公眾疑慮，而今次公布正式撤回修例，並委任兩名具社會公信力的獨立人士加入監警會，全面審視警隊在近月大型示威活動中的處理手法和部署，加上較早前公布的國際專家小組名單，相信能進一步提升調查結果的客觀性和權威性，廠商會認為政府已正面回應了反修例人士的訴求，並兼顧了社會的實際情況，希望能有助縮窄分歧，走出社會撕裂的困局。

行政長官林鄭月娥今日（4日）發表電視講話正式撤回逃犯條例，引起市民關注。（曾梓洋攝）

政府推支援措施 中小企業受惠

同時，政府今日宣佈由即日起推出支援中小企業措施，包括讓參與「中小企融資擔保計劃」和「中小企信貸保證計劃」的企業，可以申請未來6個月先還息不還本，本金之後再分期歸還。而「中小企融資擔保計劃」亦豁免經營經驗的限制，不用提交審計財務表，以及優化現行各項針對中小企的政府資助撥款安排。廠商會指政府有關措施是「急業界所急」，亦很高興政府能聆聽業界意見。

中華廠商聯合會會長吳宏斌（鄧穎琳攝）

廠商會：支援措施能解燃眉之急

廠商會會長吳宏斌亦指出，由於中美貿易戰持續升溫，加上本港無日無之甚至不斷升級的暴力示威活動，對香港工商界、尤其是中小企已構成極大的經營壓力。他相信這些措施有助加強中小企的現金周轉能力，以解燃眉之急，應對潛在的經濟危機。

廠商會強調，多項經濟數據反映香港經濟衰退、失業率上升的風險正不斷增加，急需守護法治，盡快停止暴力抗爭，讓海內外旅客和投資者恢復對香港的信心。廠商會希望，隨着政府撤回修例，社會各界能回復理性，並透過對話平台，共同化解香港深層次矛盾。