【逃犯條例】新華社：修例風波背後有深層次社會矛盾

《逃犯條例》修訂風波引發連場示威，埋在社會多時的各種怨氣一次過爆發。《新華社》發表文章，細數香港各種深層次社會矛盾。

政府政策缺乏遠見 造成民怨

該文章題為《沉重的底色與扭曲的方向──香港修例風波背後的一些社會深層根源》，指出一些經濟民生矛盾成因複雜，長期未解決，累積成巨大社會問題。

文章表示，無可否認，有些民怨確實是特區政府在政策上缺乏遠見所致，深層次矛盾難解，既因施政困難，亦因「大市場，小政府」理念下的不作為問題。

青年人儲錢追不上樓價 看不到未來

文章列舉多種社會矛盾，青年人看不到未來，儲錢速度追不上樓價，無法結婚生兒育女。年輕人只能「活在當下」，「千萬不要去想未來」。

中產向下流 高樓價令有產、無產對立

文章指出香港出現「中產焦慮」，並引述運輸及房屋局前局長張炳良指「中產階層的基層化」，指出教育水平、文化認同是中產，但生活已達不到中產水平，背後也是高樓價造成有產和無產階級對立。

上升通道狹窄 產業單一和空心化

文章表示，香港近年上升通道狹窄，堅尼系數遠超危險線，階層固化的背後是產業高度單一和空心化。

科創產業無法發展起來，金融業又只能吸收少數本土精英青年，大部份青年沒有能力從事高端產業。