【逃犯條例】林鄭讓步後翌日即赴廣西　離港前開記招談撤修例

自從《逃犯條例》修訂引發巨大社會爭議後，特首林鄭月娥已盡量減少露面，即使周三（4日）正式宣布撤回修例，也僅以電視講話方式來發表，未有直接會見傳媒、回應記者的提問。 據悉，林鄭將於明日中午前開記者會，交代撤回修例決定。

林鄭今日傍晚以電視講話方式來發表撤回修例之決定。(曾梓洋攝)

面對局勢不斷升溫，示威衝突無日無之，特首林鄭月娥終於4日傍晚5時47分發表電視講話，正式宣布撤回修例，藉回應民間「五大訴求」之一，以緩和亂局。

過往，政府每逄有重大決定或信息公布，政府高官及特首皆會在政總舉行記者會、或在特首辦見記者，親自交代詳情。惟今次正式宣布撤回修例的做法「罕見」，僅由政府新聞處拍片向市民大眾交代，一眾傳媒至今仍未有機會直接向林鄭追問箇中因由。

林鄭周三傍晚5時47分發表電視講話，正式宣布撤回修例。此前，政府新聞處於中午出稿，公布特首翌日(5日)下午前赴廣西省南寧市，出席翌日舉行的2019年泛珠三角區域合作行政首長聯席會議，至6日晚上回港。政制及內地事務局局長聶德權和行政長官辦公室主任陳國基將會隨行；林鄭離港期間，由政務司司長張建宗署理行政長官職務。

據悉，林鄭將於離港前，召開記者會，料屆時會交代撤回修例的決定，包括澄清外界指港府非真心撤回修例的質疑，以及詳細交代立場急轉彎讓步的緣由等。

據航班資料顯示，明日全日僅一班客機飛往南寧，為香港航空HX 1351，出發時間為下午2時45分。

特首林鄭月娥下午於禮賓府會見建制派立法會議員、人大政協、行政會議成員，以及區議會正副主席，交代正式撤回《逃犯條例》