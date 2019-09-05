【IT種票風雲】廉署起訴17人　莫乃光：終於等到這一天

立法會資訊科技界功能組別於2016年換屆選舉爆出種票風雲，廉署今天（5日）發新聞稿，指過去3日分別起訴17名涉案人士，包括的士司機從業員總會（的總）4名成員及1名職員。立法會資訊科技界議員莫乃光回應事件，直言：「終於等到這一天」，表明歡迎廉署採取執法行動，認為具有阻嚇力。莫乃光又指，部分被捕人士隸屬同一個的士從業員工會，直指背後或有組織，認為廉署可查找是否有幕後主腦。 選舉事務處回覆表示，由於個案已進入司法程序，故不會評論。選舉處又指，鑒於社會對資訊科技界的選民資格的關注，政府正從政策和法例層面，檢視資訊科技界功能界別選民基礎的劃分，有關工作仍在進行中，在完成檢討資訊科技界功能界別的選民登記資格之前，選舉事務處會繼續採取臨時行政措施，在收到資訊科技界功能界別的新登記申請時，會要求相關申請者出示證明，如相關學歷或工作經驗的證明文件。

莫乃光歡迎廉署採取執法行動。（歐嘉樂攝）

莫乃光表示，廉署曾在2017年3月就案件拘捕72人，當中68名為登記選民，4名為中介人，直至近日檢控17人，雖然相隔時間較長，但歡迎廉署採取執法行動，認為具有阻嚇力。莫乃光又指，部分被捕人士隸屬同一個的士從業員工會，直指背後或有組織，認為廉署可查找是否有幕後主腦。

被問到有關種票數目會否影響選舉結果？莫乃光指，在2016年立法會選舉中，他與另一名參選人的得票相差2000多票，而廉署稱涉事有240名假選民，故認為有關種票不影響選舉結果。

他又提及資訊科技界從業員人數約有10萬人，但已登記選民僅約7000人，不難令人感覺可透過種票去影響選舉結果，惟他稱難以估計這次事件對明年立法會選舉的影響。

選舉事務處：一如既往嚴謹地處理選民登記申請

選舉事務處回應表示，根據廉政公署公布，署方於2019年9月2日起訴17人涉嫌在2016年立法會資訊科技界選舉賄選及種票，由於個案已進入司法程序，不會評論。



處方又表示，鑒於社會對資訊科技界的選民資格的關注，政府正從政策和法例層面，檢視資訊科技界功能界別選民基礎的劃分，有關工作仍在進行中，在完成檢討資訊科技界功能界別的選民登記資格之前，選舉事務處會繼續採取臨時行政措施，在收到資訊科技界功能界別的新登記申請時，會要求有關組成團體提供相關申請者符合登記為資訊科技界功能界別選民資格的證明，例如相關學歷或工作經驗的證明文件。

處方表示如有需要，處方亦會主動聯絡有關申請者要求澄清或提供資料，然後才會納入資訊科技界功能界選民登記冊內，並強調選舉事務處會一如既往嚴謹地處理選民登記申請，以確保選民登記冊的準確性和完整性，從而確保立法會選舉在公開、公平和誠實的情況下進行。

選舉事務處：一如既往嚴謹地處理選民登記申請

選舉事務處回應表示，根據廉政公署公布，署方於2019年9月2日起訴17人涉嫌在2016年立法會資訊科技界選舉賄選及種票，由於個案已進入司法程序，不會評論。



處方又表示，鑒於社會對資訊科技界的選民資格的關注，政府正從政策和法例層面，檢視資訊科技界功能界別選民基礎的劃分，有關工作仍在進行中，在完成檢討資訊科技界功能界別的選民登記資格之前，選舉事務處會繼續採取臨時行政措施，在收到資訊科技界功能界別的新登記申請時，會要求有關組成團體提供相關申請者符合登記為資訊科技界功能界別選民資格的證明，例如相關學歷或工作經驗的證明文件。

處方表示如有需要，處方亦會主動聯絡有關申請者要求澄清或提供資料，然後才會納入資訊科技界功能界選民登記冊內，並強調選舉事務處會一如既往嚴謹地處理選民登記申請，以確保選民登記冊的準確性和完整性，從而確保立法會選舉在公開、公平和誠實的情況下進行。