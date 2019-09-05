【IT種票風雲】廉署起訴17人　IEEE成風眼　要入會變選民好簡單？

立法會資訊科技界功能組別於2016年爆出種票風雲，廉署今天（5日）發新聞稿，指過去3日分別起訴17名涉案人士，包括的士司機從業員總會（的總）4名成員及1名職員。廉署指出，有涉案人士向電機暨電子工程師學會（IEEE）不誠實地輸入240人的虛假專業資格及學歷資料，申請成為正式會員並完成申請，並透過IEEE會員身分，向選舉事務處申請或登記成為資訊科技界選民。 IEEE為國際著名電機領域學會，要加入IEEE需要符合甚麼資格？要透過IEEE成為資訊科技界的選民又需要符合哪些條件？

根據IEEE香港電腦分會網頁，指若要成為電腦分會會員，需先透過IEEE官方網頁成為該會會員，及後加入電腦分會，只要將地址填寫為香港區，則自動成為香港分會的會員。

資訊科技界的選民數字一直相當浮動，在2016年，資訊科技界的個人選民數字較2015年增加逾5000人，高達11,711人，其中約5300人是來自IEEE，佔當中差不多一半。不過在2018年，個人選民降至7753人，而根據最新臨時選民登記冊則跌至6959人。

根據選舉事務處資料，合資格選民需為特定專業團體的會員或一些特定類別人士；以IEEE為例，有權在電機暨電子工程師學會（香港電腦分會）的大會上表決的該會的資深會員、高級會員及正式會員，以及有權在電機暨電子工程師學會（香港電路及系統兼電訊分會）的大會上表決的該會的資深會員、高級會員及正式會員，便可成為資訊科技界選民。

至於如何成為IEEE會員，根據IEEE香港電腦分會網頁，指若要成為電腦分會會員，需先透過IEEE官方網頁成為該會會員，及後加入電腦分會，只要將地址填寫為香港區，則自動成為香港分會的會員。

資訊科技界立法會議員莫乃光指出，這些國際學會的會員制度多為誠信制度（honour System），不會想到有人利用會員資格虛報為選民。

成為IEEE會員需要符合多項條件，包括有相關大學學歷、最少6年工作經驗。然而，登記成為會員並非需要經過太多關卡，先在網頁登記帳戶，其後填寫資料，包括工作經驗，及後支付158美元就可以成為正式會員，其後再付款加入分會，例如加入電腦分會需60美元、電路及系統分會需22美元、電訊分會則需33美元。

IEEE香港分會主席在2016年接受《香港01》訪問時曾證實，選舉事務處曾要求他們提供會員資料，但由於會員是直接向美國總會申請入會，因此香港分會沒有他們的資料，他事後要求轄下兩個香港分會主席向美國方面索取資料，再轉交選舉事務處。

莫乃光指出，種票事件發生後，據他了解政制及內地事務局曾與這些國際學會溝通，相信日後在核實選民登記上會有所改善。

莫乃光指出，這些國際學會的會員制度多為誠信制度（honour System），不會想到有人利用會員資格虛報為選民。（資料圖片/盧翊銘攝）