【逃犯條例】警察家屬見3局長提七訴求　倡成立監師會及課室錄影

數名警察家屬經民建聯安排，今日（7日）約見了保安局局長李家超、教育局局長楊潤雄和公務員事務局局長羅智光，向當局反映警員及其家屬現時所受的壓力，並要求局長回應警察家屬的各項訴求。 該家屬提出至少七項訴求，包括強烈反對成立獨立調查委員會；冀加快推動侮辱公職人員罪及禁蒙面法；必須成立監師會，監督並提交調查報告給教育局，再根據報告內容作懲處及扣分機制；課室設置錄影及錄音設備等。

民建聯立法會議員李慧琼（左二）及葛珮帆（右二），今日聯同一眾警察家屬與保安局局長李家超（中）、教育局局長楊潤雄（右一）和公務員事務局局長羅智光（左一）會面。（民建聯提供）

民建聯立法會議員李慧琼及葛珮帆，今日聯同數名警察家屬與三位局長會面，並提交一封於本周四（5日）由香港警察家屬訊息中心及香港警察家屬聯署信件，聯署包括15個警察及紀律部隊宿舍。

表明「強烈反對」設獨立調查委員會

信中指出，就近日社會上的暴力事件愈趨嚴重，令很多警務人員身心靈受創及承受著許多不公平對待及無理指責；又指作為警務人員家屬，感到非常憂心及痛心，「眼見警員維持法紀，堅守香港的核心價值----法治精神面臨嚴重衝擊，我們很想為至愛分憂，為解決香港問題出力，因此我們打破緘默」，希望提出意見，以改善香港教育問題及改善警隊成員及家屬的不公平待遇。

家屬表明「強烈反對」成立獨立調查委員會，並要求加快推動侮辱公職人員罪及禁蒙面法；為警隊爭取更多資源，提供足夠的支援，給予適當支持，維持警隊士氣；成立針對大型示威等特別事故聯合紀律部隊，包括警隊、消防、懲教、海關、入境和飛行服務隊等人員；恢復警察固有福利，包括公務員海外教育津貼（OEA）及本地教育津貼（LEA）； 爭取在職及退休警務人員及家屬醫療保險（包含住院及門診服務等）；必須成立監師會，監督並提交調查報告致教育局，再根據報告內容作懲處及扣分機制（禁止仇視言論，教學保持中立態度及觀點）；課室設置錄影及錄音設備（需要時才作參考）等。