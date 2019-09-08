【9.8集會】防暴警仙女散花式佈防　圖對示威者形成包圍圈

有網民發起今日(8日)在中環遮打花園舉行「香港人權與民主祈禱會」，隨後遊行至美國駐港總領事館。集會原定於下午一時半舉行，二時開始遊行，不過部分遊行人士提早在一時出發，遊行至下亞厘畢道位置遭警方截停，並稱他們有機會違法，會安排遊行人士留在下亞厘畢道的指定示威區，等待匯合其他遊行人士。然而在遊行人士經過的多條道路上，包括下亞厘畢道、花園道及港鐵中環站等，都有數十名防暴警察戒備，並截查多名身穿黑色衣服的人士，令示威者難以推進，其佈防方式亦似是設了一個包圍圈。

部份遊行人士手持美國國旗，遊行至美國駐港總領事館。（盧翊銘攝）

約數十名遊行人士在下午一時突然提早出發，經遮打道前往美國領事館，惟遊行到下亞厘畢道時遭警方截停，該位置有數十名防暴警戒備。警方指揮官表示，遊行時間仍未到，問及「點解會自己行咗上嚟」。該指揮官稱，會盡量安排遊行，又指現在遊行人士有機會違法，但若遊行人士和平，警方會為他們協調，警方安排遊行人士前往下亞厘畢道的指定示威區，其後遊行人士在律政中心外等候匯合遮打花園出發的遊行人士。

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多個路口有多名防暴警員戒備。（吳倬安攝）

其中多個路口都有數十名防暴警察戒備，包括下亞厘畢道、花園道等位置，隊伍遊行至上亞厘畢道時一度停下，有人指罵警員，要求警方釋放被截查的人士。較早時出發的人士W（化名）表示，由於被警方包圍，令在遮打花園上來的另一隊遊行隊伍目前未能前進，故在較早前已至宣讀宣言。

另外遮打花園人潮已逼爆，至少兩名市民感不適，其中有參加的女士突然不適坐在地上，有旁人士為她「撥涼」，義務急救員隨後應召到達，該女士喝過水後一度可站立起來，但未幾仍堅持不住坐下。