【逃犯條例】林鄭稱羅范言論屬個人立場　應小心處理消息真偽

《逃犯修例》風波中流出多則傳言，行政會議成員羅范椒芬昨日在電台稱有少女為「勇武派（warriors）」提供免費性愛，特首林鄭月娥今早（10日）出席行會前表示，近來網上流傳不少假消息，政府會盡力澄清，又稱羅范的言論屬其個人意見，每個人包括官員都須小心留意消息的真確性，為自己言論負責。

林鄭表示，近來網上流傳不少假消息，政府會盡力澄清，又稱羅范的言論屬其個人意見，每個人包括官員都須小心留意消息的真確性。（高仲明攝）

林鄭月娥表示，過去一段時間，網上流傳不少未經證實的消息，「有時一條假消息傳了多次後便會令人信以為真」，政府會盡最大努力提供準確資訊予以澄清，呼籲市民要理性、冷靜處理消息，不要受謠言影響而產生錯誤的感覺。對於羅范椒芬在電台發表的言論，林鄭回應指這僅屬羅太個人意見，重申近幾個月網上流傳不少假消息和傳言，建議如果有人懷疑消息涉及不法行為，應向警方舉報，又指每個人，包括官員，都要小心處理消息的真確性。

民主黨立法會議員林卓廷稱，林鄭言論「明顯地刮了羅范椒芬一巴」，促請羅范椒芬如有實質證據便應公開及報案，否則無疑對現時局面火上加油，及污衊示威者。如果無證據，只是以訛傳訛，更應向公眾道歉，及辭去行政會議成員職務，以示對散播謠言負責。