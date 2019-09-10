【逃犯條例】羅范指少女免費提供性服務　吳文遠質疑「真心膠」

反修例風波至今未息，特首林鄭月娥早前提出構建「對話平台」，惟行政會議成員羅范椒芬昨日（9日）在電台節目公開表示，有年輕少女為一些「勇武派（warriors）」提供免費性愛，並指已確認真有其事，被批意圖抹黑示威者。 昨日出席同一電台節目的社民連主席吳文遠今日（10日）在商台節目《在晴朗的一天出發》中表示，若羅范椒芬只是誤信「藍絲」傳言，質疑是否 「真心膠」，亦反映示威者在她眼中是為私利而上街。

羅范椒芬昨日指，有年輕少女被他人誤導，為一些「勇武派（warriors）」提供免費性愛。（資料圖片／羅君豪攝）

倘真有其事 促事主報警

吳文遠今早表示，羅范椒芬的指控十分嚴重，若真有其事，事主必須報警；但若她只是誤信「藍絲」傳言，未知是「真心膠還是相信」。

他說，昨日節目上沒有打算進一步討論有關傳言，皆因認為「咁離譜、假到無人信」，豈料羅范椒芬好認真回應，並確認真有其事，當下他及主持人均「呆晒」。

吳文遠又透露，當節目結束後，他收到羅范椒芬的WhatsApp傳來一段錄音及網上文章，重申並非假新聞。他認為，由此反映在羅范椒芬眼中，這些反修例示威者是「大奸大惡」，上街是為私利，故最終收到訊息只是已讀不回，直言「實在太荒謬」。