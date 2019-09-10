【逃犯條例】沈旭暉：香港獨立關稅區地位有賴美國承認

香港大學學生會評議會時事委員會和香港大學學生會評議會大學事務委員會今日(10日)舉辦公民講堂，邀請了國際關係專家沈旭暉博士講解香港外交的灰色地帶。 沈旭暉提到，香港獨特關稅區地位並不是如特區政府所言，僅是由基本法條文承認，而是要由美國在內的國際世界承認，否則只會像北韓內的特區一樣，實際上並無意思。

沈旭暉指，香港獨特關稅區地位非如政府所言僅由《基本法》承認，而是要由美國在內的國際世界承認。（盧翊銘攝）

沈旭輝稱，香港早在英國殖民的歷史中，已經在國際中有一定地位，是「自古以來已經有國際身份」，例如以香港自身名義參與國際組織，以及在冷戰時期成為全球三大間諜中心，連美國及蘇聯都會到香港搜集情報。

他又引述基本法條文，稱基本法賦予香港政府能處理外交及國防以外的外部事務(external affairs)的權力，因此香港能以非主權經濟體的身份與外國簽訂商貿協議等國際條約。沈旭輝稱，但此國際地位需要由國際社會承認，他以中美貿易戰為例，稱如果美國視香港及中國是同一經濟體，就會向兩者徵收同樣關稅，即使香港自稱是獨立關稅區亦無意義。他補充，香港的國際地位有助中國「走出去」，上海深圳等城市因為外匯管制，因此不能取代香港。