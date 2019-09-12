【政圈風聲】建制派區選求生戰　施政報告變民建聯「救生筏」

11月舉行的區議會選舉，在反修例風暴中轉入直路。「政治市」之下，建制派第一大黨民建聯近日突然高調打「房屋牌」，促請港府引用《收回土地條例》收地建公屋，以解決公共屋短缺問題。 然而，該《條例》一直備受爭議，去年的「土地大辯論」前後，林鄭政府也明示不可任意使用《條例》，反倒是主張公私營合作模式建屋。故此，今次由民建聯預告「亮劍」，著實令人意外。有建制派人士就透露，臨近11月，區選之戰必然會在反修例陰霾中進行，而在反修例運動於社區「遍地開花」，已是既成事實，就算是地區工作紮實的建制派地區人士，也難獨善其身。故此，只有在重大民生政策上，開闢「第二戰場」，建制派方能挽救修例戰的劣勢。

民建聯召開記者會，又刊登報章全版廣告，要求政府引用《收回土地條例》，大刀闊斧收地興建公屋，解決公共房屋短缺問題。(吳倬安攝)

行政長官林鄭月娥在動用《土地收回條例》問題上，態度一向強硬，去年「大辯論」展開前，她已事先張揚，解釋《條例》「不能夠隨意用……一定要有足夠證明它（土地）有公共用途，有足夠的平衡，不能刻意、隨意侵犯私有產權……」。作為建制派第一大黨，民建聯對使用這把「尚方寶劍」的態度，也一直曖昧，包括劉國勳、陳克勤等民建聯立法會議員，都曾對引用《收回土地條例》，表達過「可能面臨司法挑戰」和「無助穩定私人市場」等方面的擔憂。

不過，在施政報告發表前一個月，高調請願、開記招、又在《東方日報》刊登全版廣告，力主用《條例》收回私人擁有的75公頃棕地填補公屋缺口的，又是民建聯。有建制派中人就承認，踏入9月後，反修例浪潮沒有明顯降溫跡象，而運動支持者早已滲透到社區，如近日的商場合唱《願光榮歸於香港》等行動，均聲勢不低，事態發展下去，就算原本地區工作較紮實的建制派候選人，也可能在區選意外「沒頂」。

有政圈人士分析，於此危急存亡之秋，建制派要走出政治泥潭，必須爭取數量更多、影響更大的民生紅利，方能絕處逢生，因此今次以過往林鄭政府素來不願放手的「土地收回條例」為首個重大突破口，可謂拉開建制派在區選前夕，以「民生牌」反擊的序幕。

事實上，除了倡議動用《收回土地條例》，民建聯在其他福利政策亦早已「亮劍」。日前，民建聯九龍東立法會議員柯創盛、區議會（二）周浩鼎等率大批黨員到政府總部請願，要求當局考慮把俗稱「生果金」的高齡生活津貼申請門檻由現時70歲調低至65歲，亦被視為政府配合「成功爭取」的戲軌之一。該名政圈人士笑言，施政報告已變成民建聯在區選求存的「救生筏」。