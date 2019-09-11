民建聯倡引《收地條例》建公屋　李慧琼：唔能夠因驚被覆核而唔做

民建聯今天（11日）召開記者會，要求政府引用《收回土地條例》，大刀闊斧收地興建公屋，解決公共房屋短缺的缺口。 對於引用《收回土地條例》，過去特首林鄭月娥的態度頗為決絕，其中她在去年曾經指出條例猶如尚方寶劍，不能隨意亂用，又說即使自己「很有膽」引用條例收地，土地擁用人亦可提出司法覆核，隨時「因快得慢」。民建聯主席李慧琼被問到林鄭現時在引用條例的態度有否改變，她指林鄭在會面期間未有正面和直接回應，又說稍後將會與發展局局長黃偉綸會面，要求政府正面回應。 李慧琼又說，政府過往亦曾因引用條例而被覆核，政府每次均勝訴，又指任何政策都有阻力，「唔能夠因為驚而唔做。」

目前公屋單位供應短缺。（資料圖片）

柯創盛斥林鄭處理房屋問題強差人意

李慧琼在記者會批評政府在處理房屋問題上「做得唔好」和無積極作為，令民怨累積並在修例風波中顯突。該黨立法會議員柯創盛則表示，林鄭在處理房屋問題上有心無力、強差人意，現時土地共享計劃和明日大嶼亦也停頓，他說民建聯希望透過記者會向林鄭表達強烈訊息，促林鄭引用《收回土地條例》，並多管齊下解決房屋問題。

民建聯指出，按政府現時掌握的土地，未來十年只能興建約24.8萬個公屋單位，與《長策》訂明未來十年興建31.5萬公屋單位之目標，相差高達6.7萬個單位，李慧琼形容這是極大的缺口。劉國勳則指出，自回歸以來，雖然政府曾為164個公共工程項目及市區重建局項目引用條例，但只有13次引用條例興建公屋。

劉國勳指出，現時棕地約有700公頃，若每年收回25公頃土地，三年即可收回75公頃，可補足現時公屋供應的缺口。

民建聯今召開記者會，要求政府引用《收回土地條例》，大刀闊斧收地興建公屋，解決公共房屋短缺問題。(吳倬安攝)

倡引入租金津貼、劏房租金管制

柯創盛又表示，現時10萬人居住於不適切居所，他建議為輪候公屋三年的合資格市民提供租金津貼，並引入劏房租金管制；同時設立「居所租金扣稅額」，讓租住私樓的納稅人，以租金支出作扣稅，上限十萬元，享用期為20個課稅年。

過去林鄭對於引用條例態度頗為決絕，去年曾形容條例猶如尚方寶劍，不能夠隨意亂用，又說即使自己「很有膽」引用條例收地，土地擁用人可提出司法覆核，隨時因快得慢。

李慧琼被問到現時林鄭對於引用條例的態度為何，她指林鄭在會面期間未有正面回應，又說稍後將會與發展局局長黃偉綸會面，要求政府正面回應。她強調民建聯沒有在引用條例上改變立場，劉國勳補充指，新界東北發展和橫洲建屋計劃也是運用《土地收回條例》收地，民建聯均支持，「邊個黨派支持，邊個反對，好清楚」。

李慧琼又說，政府過往亦曾因引用條例而被覆核，政府每次均勝訴，又指任何政策都有阻力，「唔能夠因為驚而唔做。」至於政府應先收回哪些土地？李慧琼說需為尊重規劃署的規劃，不過應棕地和已計劃收回興建公屋的土地。