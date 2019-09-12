美國會勢過《人權及民主法案》 邱騰華：港貿易地位非其他國賦予

中華總商會今天（12日）舉行「建國70載 國家所需 香港所長」午餐，商務及經濟發展局局長邱騰華和外交部駐港副特派員楊義瑞發表主題演講。 美國國會日前復會，優先處理 《香港人權及民主法案》，邱騰華被問到若法案通過後，對香港經濟有何影響和政府有否措施應對。邱騰華表示，有留意到美國國會最近討論香港的情況，他重申香港經貿地位是《基本法》所賦予，並非任何一個國家單方面施予。對此美國國會透過法案要求美國政府改變對香港的政策，他說作為另一個政府不方便搭咀評論。

中華總商會今天（12日）舉行「建國70載 國家所需 香港所長」午餐。( 吳倬安攝)

邱騰華表示，過往在很多場合已經講過，香港經貿地位是《基本法》所賦予，116條和151條賦予香港作為一個高度自主獨立關稅區和貿易地位，亦賦予香港在世貿組織的成員地位，故香港本身條件並不是任何一個國家單方面施予。

他又說有留意到美國國會最近討論香港的情況，對於美國國會要求美國政府改變對香港政策，他說：「呢方面作另一個政府亦唔方便搭咀評論」。他指美國對香港的經貿政策都源於1992年香港美國政策法，法案指香港保持高度自主，美國就會維持對香港的政策，他認為反映美國在香港的自身利益，但香港做好一國兩制高度自治的情況，並不需要其他政府參與和給予意見。他相信其他政府作為政策改變，都是考慮自身利益，包括美國每年在港賺取的300億貿易順差。

被問到政府和特首會否訪美遊說國會議員不要通過法案，他指個別國家做任何事都不會影響香港的貿易憲制地位，又指貿易是互惠互利，香港作為國際城巿，會維護自身地位，政府會繼續進行維護香港利益的工作。

他指將，過去兩星期，他一直留意香港舉行的國際展覽情況，他樂見一此大型展覽，時裝、鐘錶展，整體上都能夠期舉行。

楊義瑞在發表演講時指，過去三個月，香港一些極端暴力分子，不斷升級暴力行為。(吳倬安攝)

楊義瑞斥「暴徒」「更主要是嚴重挑戰一國兩制底線」

楊義瑞在發表演講時指，過去三個月，香港一些極端暴力分子，不斷升級暴力行為，包襲擊警察、堵塞交通、破壞設施，指「暴徒」的暴力行為嚴重破壞香港的社會秩序，嚴重打亂香港經濟發展的節奏和國際聲譽，又指「更主要是嚴重挑戰一國兩制底線」，任何一個熱愛香港的人都不會對暴力行為坐視，他促工商界人士呼籲社會「止暴制亂」。

蔡冠深亦表示，面對環球局勢眾多不確定因素，加上最近香港社會發生的爭議事情，無可避免為香港發展帶來挑戰。他相信在中國全力支持，行政長官和特區政府帶領，以及社會各界的共同努力，香港一定能夠克服當前的困境，繼續發揮香港所長，貢獻國家所需，配合國家全面深化改革開放，積極推進「一帶一路」和粵港澳大灣區發展步伐，鞏固香港「引進來，走出去」的平台樞紐地位。