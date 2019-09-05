【逃犯條例】反修例組織回應林鄭四行動　促推美人權及民主法案

特首林鄭月娥昨日（4日）發表電視講話，並宣佈四項行動，包括正式撤回修訂逃犯條例，新增兩名成員加入監警會， 與司局長走進社區與市民對話，以及邀請社會賢達及學者等，為香港深層次矛層進行檢討及研究。 「全港反送中聯席」今日（5日）召開記者會，逐點回應林鄭提出的四項行動。聯席表示政府需滿足五大訴求，方能解決所有問題。荃灣區議員譚凱邦更表示，支持美國國會人權及民主法，認為法案可以保障香港民主自由。他補充，法案應加入制裁「濫暴」警員及問責官員的條文，不能容許他們傷害香港民主自由時，自己的子女則去美國享受民主自由。

歐贊年認為監警會沒有民主派或民間信任的人士加入，公信力成疑。（盧翊銘攝）

荃灣區議員譚凱邦更表示，支持美國國會人權及民主法，認為法案可以保障香港民主自由。他補充，法案應加入制裁「濫暴」警員及問責官員的條文，不能容許他們傷害香港民主自由時，自己的子女則去美國享受民主自由。

對於林鄭昨日公佈的四項行動，成員歐贊年回應時表示，兩位新增的監警會成員均是親建制人士，批評「大家都唔覺得會等於獨立調查委員會的效果」，認為監警會沒有民主派或民間信任的人士加入，公信力成疑。而高官落區與市民對話，他形容是「政治化妝」，與撤銷暴動定義及撤銷控告示威者的訴求有很大落差。他直言五大訴求清晰，政府毋須「慢慢與社區對話」，又指香港最深層次的問題是政改，呼籲政府正面回應五大訴求。

新民主同盟立法會議員范國威則指，對林鄭只答應五大訴求其中一個是「不能收貨」，更引述林鄭昨日稱支持警察嚴正執法，斥她是想繼續打壓示威者。他指林鄭因應美國國會復會及內地國慶70周年，推出四項行動只是以退為進，而林鄭提出對話只是公關技倆，目的是想拖延，重申示威者提出的五大訴求清楚，並指對話目的是解決困局，而解決困局則需要回應五大訴求。他批評，林鄭的公開對話只會造成警民衝突，屆時政府就有理由推動緊急法。