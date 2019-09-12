【逃犯條例】訪德成為外交事件　黃之鋒直言意料之外

香港眾志秘書長黃之鋒繼續訪德之行，繼日前拜會8名國會議員，又與德國外交部長馬斯（Heiko Maas）見面，第三日則舉行了聯邦記者會。 德國之旅引起中國外交部強烈反彈，外交部發言人華春瑩在記者會上稱黃之鋒從事反華活動，表示強烈不滿和堅決反對，而外交部亦已傳召德國駐華大使。

外交部召駐華大使交涉 駐德大使亦開記招批評

對於中國外交部的強烈行動，黃之鋒表示充份體會到中國外交系統對港人國際倡議的打壓。他指出，今年出訪成為外交事件，確實是意料之外。他表示，中國政府反應如此之大，就訪德一事在北京召見德國駐華大使提出交涉，實在絕對容不下異見聲音。

黃之鋒又透露，在聯邦記者會結束之前，已經有柏林記者收到中國大使館的採訪通知，同日下午召開記招，批評他為「亂港頭目」，其後又禁止部份記者參加中國大使館記招。黃之鋒形容，中國大使館根本不知新聞自由為何物。

與外長見面影響中德關係？ 黃之鋒：過分言重

黃之鋒直言被抹黑不感意外，批評他會影響中國和德國的雙邊關係，他形容為過份言重，若德國外交部長與他見面幾分鐘就會影響中德關係，「只反映中國在國際社會何等膽怯，暴露了北京與德國關係相當脆弱」。