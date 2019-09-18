【逃犯條例】團體周六發起「光復屯門公園」遊行　警發反對通知書

繼一批網民、屯門街坊於7月初發起「光復屯門公園」遊行，表達不滿被公園「大媽」表演滋擾，「屯門公園衛生關注組」成員計劃於本周六（21日）再發起「光復屯門公園」遊行，並於周一（16日）早上與警方商討遊行詳情。 屯門公園衛生關注組今天晚上收到警方通知，指警方就周六遊行發出反對通知書，關注組將會就警方決定上訴。

網民亦曾於7月發起「光復屯門公園」遊行。（資料圖片／羅君豪攝）

警方又提到，是次遊行的申請人與2019年7月的「光復屯門公園」遊行一樣，根據警方紀錄，當日遊行期間參與人士一度完全佔據屯門鄉事會路南北行線的馬路及行人路，導政區內交通受到嚴重阻塞及屯門鄉事會路交通癱瘓，進入屯門公園範圍後，有參與人士與其他公眾人士違反原定遊行路線的安排發生衝突，期間一名女子被圍困數小時，需要警方協助才能離去。此外，參與人士一度佔領杯渡路馬路及圍堵屯門警署數小時，期間一名男子遭在場人士圍困，警方其後作出驅散。

而在「8.5三罷集會」，警方指申請人作為活動主辦者，根據警方紀錄，當日參與人數高達2,500人，其中大批參與人士於屯門市中心一帶對公共設施如欄杆，交通燈柱及路面地磚等進行嚴重破壞；此外，有參與人士進入擅關輕鐵路軌範圍投柳石頭及其他硬物，及嚴重破壞屯門警署的設施，認為申請人當時作為該公眾集會的主辦者，並未能控制參與人士之非法行為。

警方表示，經過慎重評估後，有理由相信是次遊行會對公共安全、公共秩序及保護他人的權利和自由構成極大風險，若於遊行期間或之後發生嚴重暴力衝突，而參與者可能進行的暴力行為亦不在申請人的控制範圍之內，警方亦有理由相信申請人沒有能力確保參與者及其他市民的人身安全，故反對遊行。



關注組對警方反對遊行深表遺憾，強調「光復屯門公園」遊行為反映社區訴求，要求當局更有效打擊屯門公園大媽的噪音、打賞及疑似賣淫的問題，又批評警方早於事前及開會期間刻意刁難關注組成員，「旨在打壓屯門人的集會及表達自由」。