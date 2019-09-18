【逃犯條例】承認馬會來電表憂慮　何君堯稱沒被要求「天祿」退賽

馬會今日（18日）以安全考慮為由，罕有地取消跑馬地整晚賽事，另一邊廂，有網民早前表明會趁立法會議員何君堯的賽駒「天祿」今晚出賽，發起包圍馬場，令人聯想取消賽事的決定與何君堯有關。 何君堯晚上發新聞稿，承認收到馬會賽事部的來電，對方指馬會管理層對賽事感擔心，但何君堯指出，對方從沒要求或暗示要其賽驅「天祿」退出比賽，故他對馬會宣布取消賽事表驚訝。何君堯認為，取消整晚賽事「對香港賽馬、香港作為國際大都會及香港在賽馬世界之領導地位帶來負面影響」。

何君堯名下馬匹「天祿」原本今晚快活谷首場跑2班1000米，成為全港焦點。（馬會網頁）

何君堯在新聞稿指，今早「天祿」合夥馬主何偉誠收到來自馬會賽事部的鄭奇龍來電，對方告知馬會管理層對今晚在快活谷舉行的賽事表示擔心和顧慮。何君堯指，當時他坐在何偉誠旁邊，兩人與鄭奇龍談話7至8分鐘，何君堯稱鄭奇龍從沒要求天祿退出比賽，或作出任何暗示若馬匹堅持比賽，今晚整個賽事會取消。

直至賽事取消的消息一出，何君堯表示與何偉誠都感到驚訝，「相信全香港馬迷、市民和全世界的賽馬圈子也同樣感到驚訝」。他又指，憂慮取消的決定「對香港賽馬、香港作為國際大都會及香港在賽馬世界之領導地位帶來負面影響」。