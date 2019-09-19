陳茂波料第三季經濟或負增長踏入衰退　積極考察收農地建公屋

財政司司長陳茂波接受《環球時報》專訪，談論反修例事件對香港經濟影響，形容香港現時內外交困。他預計，香港經濟第三季度可能出現負增長，若情況屬實會令香港技術上經濟衰退。 另外，陳茂波又指未來5年有多個收地項目陸續展開，估計共收地超過700公頃，當局會積極考察個別農地是否可以用來建公共房屋，有需要時會引用《土地收回條例》收地。

陳茂波指反修例事件令遊客數量下跌，旅遊業相關的酒店、餐飲、零售等多個行業受到很大影響。(資料圖片/盧翊銘攝)

陳茂波指事件影響旅遊業相關的酒店、餐飲、零售等多個行業。訪港遊客人數7月開始下跌，酒店入住率受到很大影響、零售業亦受打擊。另外，暴力衝擊令立法會提早結束，令工程項目受到影響，建築業的就業不足率和失業率也上升了一點。

陳茂波預計，本港經濟第三季可能出現負增長，第四季度的經濟情況視乎暴亂能否盡快平息。他提到，政府準備在止暴制亂後，在國際社會大力推介香港，讓外界對香港的情況有更多、更全面了解，但預計推廣令海外人士重新訪港需時，預計第四季經濟挑戰依然很大。

政府積極考察收個別農地建公屋

陳茂波又談到土地房屋政策，指政策過去曾用《收回土地條例》收回土地，未來5年有多個收地項目陸續鋪開，包括粉嶺北、古洞北新發展區，洪水橋新發展區，以及元朗南新發展區，估計未來5年收地超過700公頃。除此之外，政府也會積極考察個別農地是否可以用來建設公共房屋，有需要時會就引用條例收地。