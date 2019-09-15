【逃犯條例】陳茂波：加快小型工程　未來數年每年工程開支逾千億

反對《逃犯條例》修訂風波持續超過三個月，對各行各業的影響續漸浮現。財政司長長陳茂波在網誌談及本港面對經濟動力減弱的情況，他指上月中宣布一系列紓困措施時，同時提出將增加小型工程項目和加快項目推展的進度，例如提前推展改善碼頭計劃、改善幫助長者維修自住物業的津貼計劃、樓宇更新大行動的第二期，以及優化升降機的資助計劃、消防安全改善工程計劃等，希望可以為建造業創造更多就業機會，並對其他多個行業提供支撐。

陳茂波指，基礎設施工程項目一向是政府主要開支之一，用以提升公共服務、改善生活環境及安全等，若在經濟下行時加快推進，更可發揮「逆周期」擴張開支對經濟的提振作用。

【陳茂波派糖】8月15日，陳茂波出席政府記者會，宣布一系列紓困措施。（李澤彤攝）

不過，近年建造成本大幅上升、建造業工人急速高齡化，加上公眾對工程的要求和期望日高，為公共工程的推展帶來很大挑戰。

他指，為了提升工程項目的效益和管理，最好能提前在工程初議和設計階段，便就項目作深入的策略規劃，盡力多角度探討不同的設計方案和施工方法，冀能在確保工程質量和滿足用家需要的同時，減少一些過於複雜的設計、避免一些潛在的工程難題；可使公帑運用更具效益，工程更物有所值。

他指，過去幾年，本港公共工程開支平均每年達800億元水平，未來數年，預計每年開支將逾1000億元，包括興建公營房屋、重建及發展醫院、發展及擴建新市鎮等。