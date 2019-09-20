【收回土地條例】石禮謙：建制盲從會重蹈修例風波　陳帆應辭職

政府一直以侵害私人財產及避免引起司法挑戰為由，拒絕使用《收回土地條例》增加土地供應建屋，此前也對引用條例持保留態度的民建聯則於日前高調促請政府積極運用條例收地建公屋。 地產及建造界立法會議員石禮謙今日(20日)出席新城電台節目時指，政府因民望低入谷底，才想做些事情；形容做法是「打地產商」。 身為建制派議員的石又指，如政府做不合理的事，建制派亦支持，結果會如《逃犯條例》修訂一樣。他質疑政府未有令地產市道和環境配合到市民住屋需要，反而「只係幫市民買樓」，直言運輸及房屋局長陳帆應辭職。

石禮謙認為，政府如在現今民望低落的情況下，同意積極運用《收回土地條例》收地建公屋，只是期望製造政府有作為的感觀，而該做法是「打地產商」，並製造矛盾。（梁鵬威攝）

石禮謙認為，政府如在現今民望低落的情況下，同意積極運用《收回土地條例》收地建公屋，只是期望製造政府有作為的感觀，而該做法是「打地產商」，並製造矛盾。

他又指，自己作為建制派，理應支持政府，但前提是政府的決定必須「合情合理及合法」，否則會重複《逃犯條例》修訂的後果。

政府就早前宣布向發展商實施《一手樓空置稅》，石禮謙則批評做法不公平，他解釋，政府賣地時如價格不如預期可流標，發展商無法賣出新盤卻要付空置稅。

他又不認同數據顯示，截至去年3月市場上的9000個空置單位，石禮謙反指，市場只有3000個的空置單位，數量不多。

他同時批評政府推出空置稅前諮詢不足, 未考慮地產建設商會和發展商所提出的意見；又稱，政府當初提出設立空置稅，建制派議員都有提出過意見，但政府最終原封不動，「當立法會係咩？」他表示，會去信立法會主席梁君彥，就現時行政機關不理會立法程序，表達不滿，並要求對方處理。